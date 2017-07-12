FETÖ'nün medya ayağına operasyon
15 Temmuz'u kana bulayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın medya ayağını oluşturan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı çıkarılan 17 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu öne sürülen medya mensuplarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 7 şüpheli yakalandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 2'sinin cezaevinde olduğu tespit edilirken, 8 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
HÜRRİYET
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