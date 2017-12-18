FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına operasyon
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Trakya Üniversitesi'ndeki öğrenci yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
FETÖ'nün "öğrenci yapılanması"na yönelik operasyon. Edinilen bilgiye göre, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturma kapsamında, Trakya Üniversitesi öğrenci yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu doğrultuda harekete geçen polis ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, E.E, H.C, M.H.E, A.Y, Y.E.G, E.Y, R.B. İstanbul'da, M.Z.D, H.İ.E. Kocaeli'de ve U.R. Bursa'da yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.Yakalandıkları illerden Edirne'ye getirilen zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
TRT
DİĞER HABERLER
İstanbul Kağıthane'de pompalı tüfek dehşeti
İstanbul Kağıthane'de pompalı tüfek ile kapıya çıkan şahıs korkulu anlar yaşattı.
Çapkın ve Mutlu için flaş karar!
Eski emniyet müdürü Hüseyin Çapkın ve eski Vali Avni Mutlu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Atatürk Havalimanı'nda panik! Pist kapatıldı
Atatürk Havalimanı'nda kuşlar nedeniyle büyük bir panik yaşandı.
Berna Yılmaz'ı Erdoğan çifti teselli etti!
Oğlu Yavuz Yılmaz'ın cenazesinde Berna Yılmaz'ı Erdoğan çifti teselli etti.