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FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına operasyon.14171
  • Giriş : 18.12.2017 / 17:26:00

FETÖ soruşturması kapsamında Trakya Üniversitesi'ne operasyonlar düzenlendi.

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15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Trakya Üniversitesi'ndeki öğrenci yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'nün "öğrenci yapılanması"na yönelik operasyon. Edinilen bilgiye göre, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye  ilişkin soruşturma kapsamında, Trakya Üniversitesi öğrenci yapılanması içerisinde  faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu doğrultuda harekete geçen polis ekipleri, belirlenen adreslere eş  zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, E.E, H.C, M.H.E, A.Y, Y.E.G, E.Y, R.B. İstanbul'da,  M.Z.D, H.İ.E. Kocaeli'de ve U.R. Bursa'da yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde  yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.Yakalandıkları illerden Edirne'ye getirilen zanlılar, sağlık  kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

TRT

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