FETÖ'nün sözde imamı yakalandı
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın 'mahrem imamı' olduğu öne sürülen H.Y., eşi ve çocuğuyla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.
FETÖ'nün 'mahrem imamı' Yunanistan'a kaçarken yakalandı. 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı devriye ekipleri, Doyran Köyü'nde yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 şüpheliyi yanlarındaki 2 çocuğuyla birlikte yakaladı. Yapılan incelemede gözaltına alınan şüphelilerden H.Y.'nin örgüte bağlı bir okulda öğretmen olduğu ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'mahrem imamı' olduğu, eşi İ.Y.'nin ise KHK ile Malatya'da öğretmenlikten ihraç edildiği belirlendi.
Yurt dışına çıkış yasağı olduğu belirlenen şüpheliler H.Y. ve eşi İ.Y. ifadeleri için hudut karakoluna götürülürken, 2 çocuğu ise yakınlarına teslim edildi. Soruşturma sürüyor.
TRT
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