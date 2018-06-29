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FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına operasyon.14171
  • Giriş : 29.06.2018 / 12:15:00

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına operasyon düzenlendi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına düzenlenen operasyonlarda muvazzaf askerlerin de aralarında olduğu 35 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasında yer aldıkları ve örgütün "asker imamları"yla ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarla iletişim kurdukları öne sürülen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Gaziantep merkezli, İstanbul, Ankara, Antalya, Kayseri, Konya ve Yozgat'ın da arasında yer aldığı 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun devam ettiği, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

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