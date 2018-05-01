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FETÖ'nün TSK yapılanmasına ağır darbe

FETÖ'nün TSK yapılanmasına ağır darbe.14171
  • Giriş : 01.05.2018 / 09:52:00
  • Güncelleme : 01.05.2018 / 13:12:04

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına ağır bir darbe indirildi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Muğla merkezli 19 ilde yürütülen operasyonlarda örgütün TSK yapılanmasına dahil 40 kişi gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 40 kişiden 8’inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye getirildi.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.M.A. ve A.G. tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Örgütle bağlantısı olduğu iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 41 şüpheliyi yakalamak için Muğla merkezli olmak üzere Kocaeli, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Tekirdağ, Iğdır, Konya, Van, Batman, Aydın, Kırıkkale, Manisa, Tokat, Trabzon, Yalova, Zonguldak ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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