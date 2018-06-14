FETÖ'nün TSK yapılanmasına darbe
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında TSK içinde örgütlenen örgütlenen muvazzaf asker ve sözde imamlardan oluşan 20 şüpheli gözaltına alındı.
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