Facebook Twitter Rss

FETÖ'nün TSK yapılanmasına darbe

FETÖ'nün TSK yapılanmasına darbe.23522
  • Giriş : 14.06.2018 / 15:09:00

FETÖ soruşturması kapsamında TSK içinde örgütlenen örgüt üyelerine operasyon düzenlendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında TSK içinde örgütlenen örgütlenen muvazzaf asker ve sözde imamlardan oluşan 20 şüpheli gözaltına alındı.

İbrahim Tatlıses'in adı üst geçide verildi

Akhisarspor ile Okan Buruk yollarını ayırdı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İşte il il namaz saatleri

İşte il il namaz saatleri

Ramazan Bayramında kılınacak namazın saatleri belli oldu.

İşte Adil Öksüz'ün kayınbiraderi

İşte Adil Öksüz'ün kayınbiraderi

Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Amerika Birleşik Devletleri'nde görüntülendi.

 

Survivor'da bu hafta elenen isim kim oldu?

Survivor'da bu hafta elenen isim kim oldu?

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da bu hafta elenen isim kim oldu?

3. nükleer santral Trakya'da olacak

3. nükleer santral Trakya'da olacak

Enerji Bakanı Berat Albayrak, 3. nükleer santralin yerini söyledi.

 

Konya'da feci kaza: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralı

Konya'da feci kaza: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralı

Konya'nın Ilgın ilçesinde feci bir kaza meydana geldiği öğrenildi.

Erdoğan TANAP açılışında

Erdoğan TANAP açılışında

Enerji Bakanı Berat Albayrak, TANAP projesi hakkında bilgi vermişti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya