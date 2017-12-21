FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyonu kapsamında 13 askerin gözaltına alındığı ortaya çıktı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 3 binbaşı, 4 yüzbaşı, 5 teğmen ve 2 astsubay olmak üzere 14 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah Kocaeli, İstanbul, İzmir, Muğla ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 1 teğmenin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.
TRT
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