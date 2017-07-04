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FETÖ'nün yeni haberleşme sistemi deşifre oldu

FETÖ'nün yeni haberleşme sistemi deşifre oldu.14458
  • Giriş : 04.07.2017 / 11:50:00
  • Güncelleme : 04.07.2017 / 11:49:47

Fethullahçı Terör Örgütü'nün yeni haberleşme sistemi deşifre oldu.

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15 Temmuz'da darbeye kalkışan hainler yeniden yapılanmaya başladı. Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın yeni haberleşme sistemi 'Cryptnote' deşifre oldu. Örgütün Mart ayından bu yana bu ağı kullandığı tespit edildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Kanun Hükmünde Kararname ile  meslekten ihraç edilen polis memuru Cumali K'nin örgüt mensuplarının kendisiyle  yeniden irtibat kurmak istediği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Cumali K, ifadesinde, daha önce kendisinden sorumlu olan "mahrem  imamların" evine geldikleri ve maddi manevi bir ihtiyacı olup olmadığını  sorduklarını beyan etti. İtirafçı eski polis, evine gelen kişilerin ByLock'tan  daha güvenilir bir program yükleyeceklerini söylediklerini belirterek, bilgisayar  ve telefonuna "Cryptnote" isimli şifreli haberleşme programını yüklediklerini  kaydetti.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü  ekipleri, eski polisin evine gelen 3 kişiyi takibe aldı. Ekipler, 2 aylık fiziki  takibin ardından zanlıların, daha önce örgüt ile iltisaklı olduğu iddiasıyla  meslekten ihraç edilen memurların evlerini ziyaret ettikleri ve toplantılar  yaptıklarını belirledi.

Bunun üzerine zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda, İdris D,  Mahmut O. ve Mutlu D. gözaltına alındı. Savcılıktaki sorgularının ardından  mahkemeye çıkarılan zanlılar, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

YENİDEN YAPILANMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADILAR! 

Zanlıların, örgütün yeniden yapılanmasına yönelik çalışmalar  yaptıkları, bu bağlamda "Cryptnote" isimli şifreli haberleşme programını  memuriyetten ihraç edilen mensuplarının bilgisayar ve telefonlarına yükledikleri  ve bunun aracılığıyla FETÖ üyeleriyle iletişime geçtileri saptandı. Zanlıların  ayrıca cezaevinde bulunan üyelerinin ailelerine ulaşarak, örgütten kopuşları  engellemeye yönelik görüşmeler yaptıkları tespit edildi.

Bugüne kadar açılan FETÖ soruşturmalarında ismi geçmeyen zanlıların  cep telefonları, HTS kayıtları ve hesap hareketlerinin de incelendiği  soruşturmada, zanlıların örgüt içi itirafların önüne geçmek ve hala deşifre  olmayan mensuplarının moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla hareket  ettikleri belirlendi

TRT

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