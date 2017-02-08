FETÖ'nün yıllık geliri 11 milyar TL
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen ve soruşturmalara delil olarak eklenen raporda, FETÖ'nün TÜBİTAK, KOSGEB, KÖYDES, SODES gibi devletin para dağıtan finans mekanizmalarını ele geçirdiği, bu yolla örgütün kasasına milyarlarca lira aktarıldığı vurgulandı.
Raporda, örgütün eğitim alanındaki gelir kalemlerine de yer verildi. Örgütün kapatılan 17 üniversiteden (65 bin öğrenci) elde ettiği gelirin yaklaşık 1 milyar TL, 1060 (140 bin öğrenci) özel okuldan elde ettiği gelirin ise 2.1 milyar olduğu kaydedildi. Toplam hacmi 16 milyar olan dershanecilik sektöründen örgütün elde ettiği gelirin de 8 milyar TL olduğu yer aldı. Örgütün eğitimten 11.1 milyar TL yıllık gelir elde ettiği kaydedildi.
2.1 MİLYON MEMUR 6 YILDA, 3.1 MİLYONA ÇIKTI
HaberTürk'ten Fevzi Çakır'ın aktardığına göre, raporda, 2000 yılında 2.1 milyon olan devletteki memur sayısının 2016'da 3.1 milyona ulaştığı anımsatıldı. Bu artışın yaklaşık 800 binlik kısmının eğitim- öğretim, TSK ve emniyet alanlarında görüldüğü ifade edildi. FETÖ'nün bu alanlara ilişkin sınavları hedef seçtiği ve 2000- 2013 yılları arasında başta bu alanlara olmak üzere ÖSYM'nin yaptığı yerleştirmelere ilişkin tüm sınav sorularını ele geçirerek devlete mensuplarını sızdırdığı belirtildi.
Rapora göre bu alanlara ilişkin rakamlar şöyle:
2000'de 470 bin olan öğretmen sayısı 2016'da 1 milyona çıktı.
Akademisyen sayısı 70 binden 160 bine yükseldi.
Emniyet personeli sayısı 120 binden 260 bine çıktı.
Raporda, 2010-2016 yılları arasında istihdam edilenlerin 400 bininden fazlasının FETÖ ile irtibatlı olduğu, bunlardan en az 300 bininin 'sadık' FETÖ elemanı olduğunun değerlendirildiği vurgulandı. Devletteki 3.1 milyon memurun 300 bininden himmet adı altında tahsil edilen paranın yıllık 1.1 milyar TL civarında olduğuna işaret edildi.
Soruları FETÖ tarafından çalınan 2000-2013 Askeri Lise Sınavı (ALS) başarı göstergesi taban puanlarının 2014 yılında aniden 6-8 puan düştüğüne dikkat çekilen raporda, 2010-2016 yılları arasında ALS ile TSK'ye giren adayların yüzde 97'sinin FETÖ mensubu olduğu yönünde çarpıcı bir tespite yer verildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli yaklaşık 140 bin kişinin FETÖ bağlantılı olduğu belirtilen raporda, askeri sınavlara ilişkin şu değerlendirmelere yer verildi:
"2000-2016 yılları arasında yazılı sınavı kazanan yaklaşık 8 bin 100 adaydan 7 bin 700'ünün ilk-orta öğretim geçmişleri ALS başarılarını desteklememektedir. Pek çok aday organize bir biçimde belli özel okullardan toplu olarak ALS'ye sokulmuş ve başarılı olmuşlardır. Verileri incelenen bin 597 aday SBS sınavına girmemiş ve ilkokuldan sonra 6. sınıfı yurtdışında okumuştur. Soru çalınan yıllarda sözde başarılı adaylar mülakatı aşarken, özellikle 2014-2015 ve 2016 yıllarında sınavda başarılı olanlar elendi. Bu da TSK içerisinde örgütlenen FETÖ mensuplarının kendilerinden olmayan başarılı adayları mülakatta elediğini ortaya koydu."
8500 KİŞİNİN SINAVI ŞAİBELİ
Raporda, akademik kadroyu da önemli oranda ele geçiren FETÖ'nün ALES sorularını da önceden ele geçirdiği belirtildi. 1997-2016 yılları arasındaki ALES sonuçlarının incelendiği kaydedilen raporda, 2005-2013 yılları arasındaki 18 ALES sorularının çalındığına işaret edildi. 2016'da ALES'te tam veya 2 eksikle cevap verenlerin toplamının 140 olduğu dile getirilen raporda, 2008'de bu sayısının 11 bin 935, 2009'da ise 20 bin 290 olduğu vurguladı. Bu yıllar arasında 95 ve üzeri puan alarak üniversitelere yerleşen 9 bin 550 kişiden en az 8 bin 500'ünün sınavının şaibeli olduğu ifade edildi.
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