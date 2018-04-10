FETÖ okullarında çalışan 79 kişiye gözaltı
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında yürütülen operasyonlar başarı ile devam ediyır. KHK ile kapatılan FETÖ okullarında çalışan 79 kişi için gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 79 öğretmen hakkında 10/04/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara ve 15 ilde devam ettiği öğrenildi.
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