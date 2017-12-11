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FETÖ okullarında çalışanlara operasyon!

FETÖ okullarında çalışanlara operasyon!.17239
  • Giriş : 11.12.2017 / 12:33:00

FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'da operasyonlar düzenlendi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında FETÖ'nün kapatılan eğitim kurumlarına yapılan operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 27 şüpheliden 11'i yakalandı.

Ankara Batı Cumhuriyet  Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sincan ve Etimesgut  bölgesinde kapatılan, FETÖ ile iltisaklı olduğu değerlendirilen özel okullarda  görevli 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.  Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince sabah  erken saatlerde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına  alındı, 2 şüphelinin ise yurt dışına kaçtığı tespit edildi.  Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman  ele geçirildi. Operasyonların devam ettiği ve gözaltı kararı verilen diğer  şüphelilerin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

TRT

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