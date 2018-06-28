FETÖ okullarında çalışanlara operasyon
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılı okullarda öğretmenlik yapanlara yönelik operasyonda 17 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.
TRT
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