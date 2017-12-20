FETÖ okulu çalışanlarına operasyon!
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerine yönelik Ankara'da düzenlenen operasyonda çıkarılan KHK ile kapatılan FETÖ okullarında çalışan 51 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
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