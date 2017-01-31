Facebook Twitter Rss

FETÖ onu MİT Müsteşarı yapacaktı!

FETÖ onu MİT Müsteşarı yapacaktı!.21454
  • Giriş : 31.01.2017 / 09:22:00

15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili önemli bilgilere ulaşıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Darbe Araştırma Komiyonu, İçişleri Bakanlığı'na önemli belgeler gönderdi. Bu belgelerde kanlı kalkışma ile ilgili çarpıcı detaylar yer aldı.

Belgeler arasında 15 Temmuz'daki darbe girişiminin başarılı olması halinde Yurtta Sulh Konseyi'nin 20 maddelik sıkıyönetim direktifi de yer aldığı belirtildi.

Milliyet'te yer alan habere göre, 20 maddelik direktifte, "Meclis'in feshedildiği, siyasi partilerin kapatıldığı, devlet yöneticilerinin Konseyi'n görevlendirdiği mahkemelerde yargılanacağı ve MİT Müsteşarlığına Tuğgeneral Sönmezateş'in getirileceği" ifadelerini yer aldığı ileri sürüldü.

Saldırganın oğlu DAEŞ'in elinde rehin

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

DEAŞ El Bab'da kapana kıstırıldı

DEAŞ El Bab'da kapana kıstırıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri, başarı ile devam eden operasyon hakkında bilgi verdi.

HDP'li Baluken tahliye edildi!

HDP'li Baluken tahliye edildi!

Bir süre önce tutuklanarak cezaevine konan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Balüken hakkında tahliy

 

Marmara Denizi'nde gemi batıyor!

Marmara Denizi'nde gemi batıyor!

İstanbul Zeytinburnu açıklarında açıklarında demir atmış bir gemi batmaya başladı.

DEAŞ, El Bab'dan çekiliyor!

DEAŞ, El Bab'dan çekiliyor!

Terör örgütü DEAŞ, El Bab'dan Tadif bölgesine kadar çekildi.

 

İran Türkiye'ye tazminat ödeyecek

İran Türkiye'ye tazminat ödeyecek

İran'dan açıklama geldi. Türkiye'ye 1.9 milyar dolar tazminat ödeyecek.

Türkiye, Rusya ve İran'dan açıklama

Türkiye, Rusya ve İran'dan açıklama

Kazakistan'ın Astana kentinde gerçekleştirilen toplantıda Türkiye, Rusya ve İran anlaştı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya