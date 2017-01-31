FETÖ onu MİT Müsteşarı yapacaktı!
15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Darbe Araştırma Komiyonu, İçişleri Bakanlığı'na önemli belgeler gönderdi. Bu belgelerde kanlı kalkışma ile ilgili çarpıcı detaylar yer aldı.
Belgeler arasında 15 Temmuz'daki darbe girişiminin başarılı olması halinde Yurtta Sulh Konseyi'nin 20 maddelik sıkıyönetim direktifi de yer aldığı belirtildi.
Milliyet'te yer alan habere göre, 20 maddelik direktifte, "Meclis'in feshedildiği, siyasi partilerin kapatıldığı, devlet yöneticilerinin Konseyi'n görevlendirdiği mahkemelerde yargılanacağı ve MİT Müsteşarlığına Tuğgeneral Sönmezateş'in getirileceği" ifadelerini yer aldığı ileri sürüldü.
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