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FETÖ operasyonunda 45 gözaltı

FETÖ operasyonunda 45 gözaltı.14171
  • Giriş : 20.06.2018 / 10:27:00

FETÖ soruşturması kapsamında 31 ilde operasyonlar düzenlendi.

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15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılı olduğu iddia edilen 15 zanlının yakalanması için polisin başlattığı operasyonda 45 kişi gözaltına alındı.

Konya merkezli 31 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda 15 kişi daha gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli 31 ilde düzenlenen operasyonda, örgüt mensubu askeri personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı çıkarılan 124 kişiden 15'i daha yakalandı.

GÖZALTI SAYISI 45'E YÜKSELDİ

Adreslerinde bulunamayan 79 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca 31 ilde yürütülen soruşturma kapsamında dün örgüt mensubu askeri personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen 124 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, operasyonda zanlılardan 30'u gözaltına alınmıştı.

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