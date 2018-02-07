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FETÖ sanığı öğretmene 7 yıl hapis cezası

FETÖ sanığı öğretmene 7 yıl hapis cezası.14171
  • Giriş : 07.02.2018 / 12:38:00

Adana'da FETÖ sanığı öğretmene 7 yıl hapis cezası verildi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında yargılanan ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık meslekten  ihraç edilen öğretmen Şahin Demirci ve avukatı katıldı.

Demirci, savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek  beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanığın üzerine atılı suçtan  cezalandırılması ve hükmen mevcut halinin devamının kararlaştırılması yönünde  mütalaasını verdi.

Mahkeme heyeti, sanık Demirci'yi 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

TRT

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