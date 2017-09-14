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FETÖ sanığının avukatı salonu karıştırdı

FETÖ sanığının avukatı salonu karıştırdı.29333
  • Giriş : 14.09.2017 / 17:21:00

FETÖ sanığının avukatı, bugün görülen duruşmada salonu karıştırdı.

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Sepet Beşik

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen davada gergin anlar yaşandı. FETÖ sanığının avukatı sıralara vurarak sesini yükseltti.

Mahkeme heyeti ve müşteki avukatlarından sonra sanığa soru sorma sırası müşteki avukatlarına verildi.

Bu sırada söz alan darbenin sivil yöneticilerinden Harun Biniş'in avukatı Ayten İzmirli, bir soru yönelttikten sonra müşteki avukatlarına yönelik beyanda bulunmak istediğini söyledi.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın taleplerin daha sonra alınacağını hatırlatmasına rağmen İzmirli, kayıtlara geçmesi için sözlerine devam edeceğini ifade etti.
Avukat İzmirli, mahkeme heyetinde bugüne kadar yayın yasağının da içinde bulunduğu birçok talebinin karşılık bulmadığını savundu.

Duruşma savcısını ise duyurularına yönelik duyarsız kalmakla suçlayan İzmirli, müşteki avukatlarının gizli bir şekilde cep telefonu üzerinden naklen yayın yaptıklarını öne sürdü.

İzmirli, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve davaya müdahil bakanlıkların avukatlarının sanıklara her avukatın bilemeyeceği teknik sorular yönelttiklerini, bu soruların dışarıdan birileri aracılığıyla iletildiğini iddia etti.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Giray da "Niye, avukattan daha bilgili kim olacak?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın ise "Sizin zekanız bu tür soruların sorulmasına yetmiyor olabilir" diyerek tepki gösterdi.

Müşteki avukatlarının duruma itirazının devam etmesi üzerine İzmirli, müşteki avukatlarının bulunduğu sıraya bakarak, "O parmağı alır gözüne sokarım ya da uygun bir yerine neyse..." ifadesini kullandı.

İzmirli'nin sözlerine müşteki avukatları ve salondaki izleyiciler de sıralara vurarak tepki gösterdi.

Müşteki avukatları, hakarete uğradıklarını belirterek, başkandan müdahalede bulunmasını talep etti.

Avukatlar arasındaki tartışmanın devam etmesi üzerine Başkan Giray, duruşmaya ara verdi.

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