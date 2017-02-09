FETÖ sanıklarına zenginlik vaadi

Kocaeli'de cezaevinde tutuklu bulunan polis memurunun dedikleri şaşırttı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası açılan soruşturma kapsamında yargılanan polisin koğuştaki arkadaşlarına sabırlı olmalarını, sonunda hepsinin zengin olacağını söylerek telkinde bulunduğu iddia edildi.



Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan 3 polis memuru, 1 baş polis ve 1 komiser yardımcısı yargılandı. Bylock kullandıkları iddia edilen polis memurları Ali Kılıç ile İbrahim Gündüz suçlamaları kabul etmedi. Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde baş polis olarak görev yaparken görevinden ihraç edilen Ali Şahin ise 'Terör Örgütü Kurma ve Yönetme' suçlamalarıyla yargılandı. Evinde Fethullah Gülen'e ait 5 ses kaseti, Zaman gazetesinin 1997 yılından kalma 4 sayfa, Sızıntı Dergisi, Işığa Doğru 1-2-3, İçtimai Adalet Konferansı ve Öteki Hayat isimli Kitap bulunan, Bank Asya'dan altın ve kur alımı yaptığı ve terör örgütüyle bağlantılı kişilerle irtibatta olduğu tespit edilen baş polis Ali Şahin savunmasında, "Onlar 20 sene öncesinden kalma dergi ve gazeteler. Kültür Bakanlığı tarafından yasaklı yayın değil hiçbiri. 20 yıl önceki yayınların delil olması çok saçma. O kişilerle de polis olmaları nedeniyle mesleki olarak görüştüm. Evimde kasetler olabilir. Ancak Ferdi Tayfur, Zeki Müren gibi müzisyenlerin de kasetleri var. Zaten artık teyp falan olmadığı için bu kasetleri dinleyemem. Dinlemem söz konusu değil. FETÖ'ye ait olan kitapları kampanyayla almış olabilirim. El ilanı, gazete ve diğer şeyler de eskiden kalma şeyler" dedi.



GÖRÜŞMELERİMİN ÖRGÜTSEL ÖZELLİĞİ YOK



Hakimin "Senin hakkında 2 kişi terör örgütü yöneticisi olduğuna dair ifade vermiş. Terör örgütünde yönetici misin? Terör örgütüyle ilişkili kişilerle görüşüyor musun? Kimleri tanıyorsun?" sorusuna Ali Şahin, bahsedilen kişileri polis oldukları için tanıdığını belirterek, "Görüşmelerim tamamen meslekidir. Örgütsel bir özelliği yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Bana bir yakınım polis olduğum için güvenerek altınlarını vermişti. Ben de dolandırıcılıktan ve hırsızlıktan korktuğum için Bank Asya'ya yatırdım. Sonra da çektim. Eğer FETÖ talimat vermiş olsaydı neden çekeyim? Onun talimatıyla benim hesap hareketlerimin ilgisi yok. Zaten yatırdığım miktar da cüzi miktarlardır. Bank Asya'daki hesabımı da 7-8 ay önce kapattım" dedi.



'SABIRLI OLUN, HEPİMİZ ZENGİN OLACAĞIZ'



Polis memuru Mucip Şatır, 'Bylock kullanmak, FETÖ'yle ilişkisi olan kişilerle irtibatta olmak, terör örgütü kurmak ve yönetmek, örgüt içerisinde toplantı yapma yetkisi bulunmak, FETÖ'nün talimatıyla Bank Asya'da hesap hareketleri olduğu' iddialarıyla hakim karşısına çıktı. Hakimin, "Tutuklu olduğun koğuşta örgütsel konuşmalar yaptın mı? Koğuştaki kişilere 'Sabırlı olun, hepimiz zengin olacağız. Yanlış bir şey yapmayın' gibi konuşmalar yaptın mı?" sorusuna Mucip Şatır, "Benim Bylock kullanmamla somut bir delil yok. Bylock kullandığıma dair saptamayı hangi veri tabanıyla yaptılar? Kesinlikle kabul etmiyorum, reddediyorum. Koğuşla ilgili hakkımda ifade veren kişileri tanımıyorum. Kaldığım kişilere sabırlı olmalarını telkin etmem çok normal. Zengin olacağız gibi şeyler de söylemedim, söylemek akıl dışı. Bunları kesinlikle söylemedim. Hakkımda ifade veren bazı kişilerin tuhaf davranışları var, akıl sağlıkları bozuk. Hakkımda böyle ifadeler vermelerine çok şaşırdım. Bank Asya'da ise konut kredisi ödemek için 2011'den beri hesabım var ve sadece birkaç fatura ödedim. Kullanımım bundan ibaret. 'Zengin olacağız, yanlış bir şey yapmayın' demedim ama 'sabırlı olun' dedim. Benim üzerimde 19 tane telefon hattı var. 17'si bir GSM şirketinden, diğer 2'si ise başka GSM şirketinden. Polis memuru olduğum için kamu tarifelerinden hat alabiliyordum. Bu hatların sadece 1 tanesini ben kullanıyorum. Diğerlerini ise akrabalarım kullanıyor" diye konuştu.



FAİZE KARŞI OLDUĞUM İÇİN FAİZSİZ BANKALARA PARA YATIRDIM



Komiser yardımcısı iken görevinden ihraç edilen Namık Geyik ise 'Bylock kullanmak ve FETÖ'nün çağrısıyla Bank Asya'ya para yatırma' suçlamalarıyla savunma yaptı. Namık Geyik, "İddiaları kabul etmiyorum. Bylock kullanmadım. Bu tespitleri yapan kurumlardan teyit edilmesi lazım. Bylock kullandığım iddialarıyla ilgili soruşturma objektif değil. Banka hesabım 2005'ten beri açık. Altın, dolar ve döviz hesaplarım vardır. TL hesabım yok. Hesap değişikliği yaptığım için sanki hesaplarıma para girişi yapılmış gibi görünmektedir. Faize karşı olduğum için faizsiz bankalara paramı yatırdım" diyerek kendini savundu.



Mahkeme, dijital materyallerin inceleme raporunun beklenmesine, Bylock kullanıp kullanmadıklarıyla ilgili tespit yapılması amacıyla sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



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