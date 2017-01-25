FETÖ soruşturmasında 3 asker tutuklandı
Adıyaman merkezli İstanbul, Ankara, Manisa ve Samsun'da FETÖ'ye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen 3 asker düzenlenen operasyonlarda yakalanarak tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle askeri personellere yönelik operasyon düzenlenmişti. Adıyaman merkezli İstanbul, Ankara, Manisa, Samsun illerinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 8 askeri personelden emniyetteki sorgulamaları tamamlanan 3 kişi adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilen yüzbaşı S.B., üsteğmen S.P., Astsubay F.Y. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Diğer şahısların sorgulamalarının sürdüğü öğrenildi.
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