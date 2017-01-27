FETÖ şüphelisi firari hakim yakalandı
15 Temmuz kalkışması sonrası açılan FETÖ soruşturması kapsamında aranan şike kumpası davası, Odatv davalarının görüldüğü kapatılan özel yetkili 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Mehmet Ekinci yakalandı.
Ekinci, Yargıtay 16 Yargıtay Ceza Dairesi’nde görülen Selam Tevhit kumpası davası kapsamında firari olarak aranıyordu.
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