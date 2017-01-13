FETÖ'ye abla operasyon: 55 gözaltı var
15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 'abla' yapılanmasına yönelik operasyonda 73 şüpheliden 55'i gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.
Karar üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde İstanbul merkezli birçok ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında aralarında Bylock kullanıcılarının da bulunduğu 55 şüpheli gözaltına alındı.
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