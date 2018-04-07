FETÖ'ye ağır darbe! Serhat Çelebi yakalandı
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın askeri izdivaç sorumlularından 'Serhat' kod adlı Serhat Çelebi, Konya Emniyeti tarafından yapılan operasyonla yakalandı.
FETÖ'nün TSK yapılanmasında yer alan Üsteğmen Tolga F. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle ifade verdi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Tolga F. 'izdivaç sorumlusu' 'Serhat' kod Serkan Çelebi'yi deşifre etti. Çelebi'nin 'öğrenci' diye tabir edilen askeri personelin evlilik işlerine bakan kişi olduğunu söyleyen Tolga F. şüpheli aracılığıyla bir bayan şahısla evlendiğini beyan etti. Çelebi, Konya Emniyeti tarafından yapılan operasyon kapsamında geçtiğimiz aylarda 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dosya yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Yapılan incelemelerde izdivaç sorumlusu Serkan Çelebi'nin kayyım atanan Gür-Med şirketinde SGK kaydı bulunduğu belirlendi. HTS kayıtları da incelenen Çelebi'nin firari imam Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Birol Kurubaş olmak üzere üst düzey mahrem imamlarla irtibatının bulunduğu tespit edildi.
Şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçu kapsamında iddianame düzenlendi. İddianamede şüphelinin Konya'da silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında tutuklandığı ancak elde edilen veriler sonucunda örgütte 'yönetici' pozisyonunda olduğuna dikkat çekildi.
SABAH
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