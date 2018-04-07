Facebook Twitter Rss

FETÖ'ye ağır darbe! Serhat Çelebi yakalandı

FETÖ'ye ağır darbe! Serhat Çelebi yakalandı.18868
  • Giriş : 07.04.2018 / 13:16:00

FETÖ'nün önemli isimlerinden 'Serhat' kod adlı Serhat Çelebi yakalandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın askeri izdivaç sorumlularından 'Serhat' kod adlı Serhat Çelebi, Konya Emniyeti tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

FETÖ'nün TSK yapılanmasında yer alan Üsteğmen Tolga F. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle ifade verdi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Tolga F. 'izdivaç sorumlusu' 'Serhat' kod Serkan Çelebi'yi deşifre etti. Çelebi'nin 'öğrenci' diye tabir edilen askeri personelin evlilik işlerine bakan kişi olduğunu söyleyen Tolga F. şüpheli aracılığıyla bir bayan şahısla evlendiğini beyan etti. Çelebi, Konya Emniyeti tarafından yapılan operasyon kapsamında geçtiğimiz aylarda 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dosya yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Yapılan incelemelerde izdivaç sorumlusu Serkan Çelebi'nin kayyım atanan Gür-Med şirketinde SGK kaydı bulunduğu belirlendi. HTS kayıtları da incelenen Çelebi'nin firari imam Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Birol Kurubaş olmak üzere üst düzey mahrem imamlarla irtibatının bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçu kapsamında iddianame düzenlendi. İddianamede şüphelinin Konya'da silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında tutuklandığı ancak elde edilen veriler sonucunda örgütte 'yönetici' pozisyonunda olduğuna dikkat çekildi.

SABAH

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Satışı durdur

İçişleri Bakanlığı: Sınır dışı edilecekler

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İçişleri Bakanlığı: Sınır dışı edilecekler

İçişleri Bakanlığı: Sınır dışı edilecekler

İçişleri Bakanlığı'ndan 591 Afganistan uyruklu göçmen ile ilgili açıklama geldi.

FETÖ okullarında İngiliz bayrağı

FETÖ okullarında İngiliz bayrağı

Bosna Hersek'te buluna FETÖ okulundaki İngiliz bayrağı şaşırttı.

 

TSK açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi!

TSK açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Ağrı'da düzenlenen operasyon hakkında bilgi verdi.

Kaynanalar dizisinin Tijen'i hayatını kaybetti

Kaynanalar dizisinin Tijen'i hayatını kaybetti

Kaynanalar dizisinin Tijen'i usta sanatçı Sevda Aydan hayatını kaybetti.

 

Eski TRT çalışanlarına operasyon

Eski TRT çalışanlarına operasyon

FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'da operasyonlar düzenlendi.

Gaziantep'te patlama: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te hurdalıkta meydana gelen patlama korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya