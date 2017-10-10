FETÖ'ye bir darbe daha: 3 kişi tutuklandı
15 Temmuz'da kanlı bir darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik Uşak merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kadının tutuklandığı öğrenildi.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgütte "abla" konumunda oldukları iddiasıyla yakalanan 14 kadından 3'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklandı.Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Manisa, Muğla ve İzmir'de belirlenen adreslere 5 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 kadın yakalanmıştı. Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" içeriklerinde isimlerinin geçtiği öne sürülen zanlılardan 7'si dün tutuklanmıştı.
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