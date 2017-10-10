Facebook Twitter Rss

FETÖ'ye bir darbe daha: 3 kişi tutuklandı

FETÖ'ye bir darbe daha: 3 kişi tutuklandı.18993
  • Giriş : 10.10.2017 / 17:21:00

FETÖ soruşturması kapsamında Uşak'ta dev bir operasyon düzenlendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

15 Temmuz'da kanlı bir darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik Uşak merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kadının tutuklandığı öğrenildi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgütte "abla" konumunda oldukları iddiasıyla yakalanan 14 kadından 3'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklandı.Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Manisa, Muğla ve İzmir'de belirlenen adreslere 5 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 kadın yakalanmıştı. Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" içeriklerinde isimlerinin geçtiği öne sürülen zanlılardan 7'si dün tutuklanmıştı.

TÜRKİYE

Başbakan Yardımcısı Şimşek, ABD'ye gitti!

25 ilde dev operasyon!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Dikkat! İçme suyunda alarm!

Dikkat! İçme suyunda alarm!

Bursa'da içme suyunda alüminyum tehlikesi yaşanıyor. Kuyu sularının tahlil değerlerini yükselttiği t

Savcıyı vuran polis gözaltında!

Savcıyı vuran polis gözaltında!

Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçükören'i vuran polis gözaltına alındı.

 

Ankara'da polis müdahalesi!

Ankara'da polis müdahalesi!

Ankara Tren Garı önünde toplanmak isteyen gruplara müdahale edildi.

70 asker için yakalama kararı!

70 asker için yakalama kararı!

FETÖ soruşturması kapsamında 7 ilde operasyonlar düzenlendi.

 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Hazırlıklar tamam!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Hazırlıklar tamam!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kuzey Irak'taki gelişmeleri değerlendirdi.

THY'den ABD'ye bilet alan yolcular için açıklama

THY'den ABD'ye bilet alan yolcular için açıklama

Türk Hava Yolları'ndan Amerika ile yaşanan kriz ile ilgili açıklama geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya