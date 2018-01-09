FETÖ'ye dev operasyon
Emniyet ekipleri, Türkiye'nin bir çok kentinden eşzamanlı olarak operasyon başlattı.
Siirt’te yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün askeri yapılanmasına yönelik dün operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Siirt merkezli 20 ilde yaptığı operasyonda, 4 binbaşı, 2 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 2 teğmen, 15 astsubay ve 7 uzman erbaş gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
HÜRRİYET
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