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FETÖ'ye dev operasyon

FETÖ'ye dev operasyon.18868
  • Giriş : 09.01.2018 / 19:31:00

20 İl'de FETÖ mensuplarına yönelik operasyon düzenlendiği öğrenildi.

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Beşik Modelleri

Emniyet ekipleri, Türkiye'nin bir çok kentinden eşzamanlı olarak operasyon başlattı.

Siirt’te yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün askeri yapılanmasına yönelik dün operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Siirt merkezli 20 ilde yaptığı operasyonda, 4 binbaşı, 2 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 2 teğmen, 15 astsubay ve 7 uzman erbaş gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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