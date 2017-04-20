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FETÖ'ye yurtdışı operasyonu

FETÖ'ye yurtdışı operasyonu.14458
  • Giriş : 20.04.2017 / 09:33:00

FETÖ soruşturmasında aranan isimler için yurtdışında da harekete geçildi.

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15 Temmuz darbe girişimi sonrası yurtdışına kaçan fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyeleri için Türkiye atağa kalktı. Cuntacılar için Avrupa ülkeleri Interpol resmi talepleri olumsuz yanıtlarken Arap ve Asya ülkeleri Ankara'ya olumlu yanıt veriyor.

Hain FETÖ'cülerin en yoğun bulundukları ülke Almanya. 250 civarında firari diplomat ve asker Almanya'da himaye ediliyor. FETÖ'cülerin yoğun olduğu ikinci ülke ise Amerika. Başta Malezya ve Bahreyn imamları olmak üzere şimdiye kadar örgütün üst düzeyinde bulunan 16 kişi adalete teslim edildi.

İşte Interpol'ün sınır ötesi operasyonuyla alınan FETÖ'nün kritik militanları:

Türkiye Finans Katılım Bankası Bahreyn Şube Müdürü Metin Tekeci: Tekeci Bahreyn güvenlik birimlerince yakalanarak tutuklandı. Devlet yetkilileri şahsın iade edilmesine karar verdi. 25 Mart 2017 tarihinde Tekeci Türk Interpol polisine teslim edildi. Adli makamlarca sorgulanan Tekeci tutuklandı. Tekeci'nin FETÖ'nün Bahreyn İmamı olduğu, örgütün finans ayağını sevk ve idare ettiği belirlenirken, örgütün tepe yönetimiyle doğrudan bağlantılı olduğu belirlendi.

FETÖ'nün kasası Abdullah Büyük: 17 Şubat 2016 tarihinde Büyük'ün Türkiye'ye iadesi amacıyla tutuklandığı bildirildi. Büyük'ün Türkiye'ye sınır dışı edilmesine karar verildi ve 10 Ağustos 2016 tarihinde Kapıkule Sınır kapısından teslim edilerek Türk adli makamlarınca tutuklandı. Malezya devlet yetkilileri ile yapılan yazışmada FETÖ'nün Malezya imamı Alettin Duman ile örgütün üst yöneticilerinden Tamer Tıbık'ın iadesi talep edildi. İade edilen hainler Ekim 2016'da tutuklandı.

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