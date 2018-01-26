Feyzioğlu: O mektubu Kandil'e gönderim
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'i teröristlerden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı operasyonunun son bulması talebiyle mektup yazan vekillere tepki gösterdi.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Aydın olmak bu değildir" diyen Feyzioğlu, "O mektubun adresini değiştirin. Kandil'e gönderin" dedi.
Zeytin Dalı Harekatı'nın operasyon merkezlerinden Kilis'te Afrin'den atılan füzelerle tahrip olmuş evleri ziyaret eden Feyzioğlu, Kilis Baro Başkanı Hayri Muammer Fazlıağaoğlu'yla birlikte basın toplantısı düzenledi.
Fırat Kalkanı Harekatı'nda sağlanan başarının Zeytin Dalı Harekatı'nda da elde edileceğini söyleyen Feyzioğlu, "Şu soruyu en milli duygularla vatansever ve milliyetçiyim diyen herkesin önünde sormak istiyorum. Bu harekatın politik hedefi nedir? Bu bizi ilgilendirmektedir. Askerimizin canının tehlikeye atıldığı halkın canının tehlikeye atıldığı askeri harekette politik hedef nedir? Hedef buraya ÖSO'yu yerleştirmekse bunu bir vatandaş olarak kabul etmediğimi herkese duyuyorum. ÖSO'nun can güvenliği sağlanacak diye Türk askerinin canı tehlikeye atılamaz. Önce yapılması gereken güvenli bölge tesis edip sivillerin güvenliğini sağlamak ardından da 2010 yılında olduğu gibi iyi ilişkiler kurduğumuzu Suriye hükümetiyle tekrar dostluğun yollarını aramak olmalıdır. Bunun yollarını ararken Suriye liderinin halkına eziyet etmemesini de önlemek zorundayız. Suriye vatandaşı olan hiç kimseye eziyet etmemesini, hepsini kucaklamasını Türkiye olarak sağlamak durumundayız" diye konuştu.
Feyzioğlu, 170 ismin Afrin'e yönelik harekatın durdurulması için mektuba ilişkin şunları söyledi:
"O mektubun adresini değiştirin. Kandil'e gönderin. Kilis'e bombalar yağdıran, Reyhanlı'ya bombalara yağdıran Kandil'e o mektubu yazın. TSK meşru savunma hakkını kullanmaktadır. Buna kararlı olan devletini milletvekillerine savaş istemiyoruz mektubu yazmayınız. Aydın olmak bu değildir. Üzüldüm bu mektubunuza. Bu mektubun muhatabı bir eli yağda bir balda olan Kandil'deki uyuşturucu baronlarına yazın. İnsanları acımasızca ölüme gönderen emperyal güçlerin maşalarına yazın. O zaman hepiniz gerçek Aydın gibi görelim."
SPUTNİK
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