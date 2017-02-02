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Fidanlardan çınarlara ziyaret

Fidanlardan çınarlara ziyaret.17305
  • Giriş : 02.02.2017 / 12:01:00

Esenlerli çocuklar, "Kimsesizlerin Kimi" projesindeki yaşlıları evlerinde ziyaret ettiler.

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Çocuklarla yakından ilgilenen yaşlılar, miniklerin sesinin yalnız yaşadıkları evlerine neşe getirdiğini söylediler.

Esenler Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Esma Biltaci Anne Çocuk Kampüsü'nün minikleri, "Kimsesizlerin Kimi" projesindeki yaşlılara bir ziyarette bulundular.

Esenler’de yardıma muhtaç ve kimsesiz yaşlılara her zaman yardım elini uzatan Esenler Belediyesi, “Kimsesizlerin Kimi" projesi kapsamında, yalnız yaşayan Sevim Korkan ve Arife Gönül Cambazoğlu’nu, çocuklarla birlikte evlerinde ziyaret etti.

ÇOCUK SESLERİ KEYFİNİ YERİNE GETİRDİ

İlk olarak 75 yaşındaki Sevim Korkan'ın evine uğrayan anneler ve çocukları, sohbet edip keyifli dakikalar geçirdiler. Sohbet ilerledikçe anneler, evlerinde yapmış oldukları börek ve çörekleri ikram ettiler. Evin içinde koşuşturan minikler, yalnız yaşayan Sevim teyzenin keyfini iyiden iyiye yerine getirdiler.

ÇOCUKLARLA YAKINDAN İLGİLENDİ

Miniklerin ikinci adresi, Arife Gönül Cambazoğlu'nun evi oldu. Misafirlerini kapıda karşılayan Arife teyze, çocuklarla yakından ilgilendi. Arife teyze ile çay içip, uzun uzun sohbet ederek hal ve hatırını soran anneler ile minikler, bu tür ziyaretlerle yalnız yaşayan yaşlılara her zaman destek vereceklerini dile getirdiler.

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