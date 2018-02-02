Fidel'in depresyondaki oğlu intihar etti
Küba devriminin efsane lideri Fidel Castro'nun oğlu Fidel Castro Diaz Balart, 3 aydır geçirdiği depresyon sonrası intihar etti. 68 yaşındaki Balart'un 3 aydır tedavi gördüğü öğrenildi.
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