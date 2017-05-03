Fidelity sevenleriyle buluşuyor
7 parçadan oluşan FIDELITY SYMPHONICS UÇÇ albümüyle dikkatleri üzerine çeken sevilen yorumcu özenle seçilmiş repertuarıyla müzik ziyafeti çekmeye hazırlanıyor.
Sahnede Türkçe olmak kaydıyla, her tarz müziğe yer verdiğini ifade eden Fidelity, “Ahmet Kaya ya da Sezen Aksu parçalarından tutun da TSM ve THM’nin klasikleşmiş eserlerine ve arabesk müziğin seçkin şarkılarına kadar birçok türü kendi tarzımızla yorumluyoruz. Tabi sözü ve müziği bize ait parçalar da var sahne repertuarımızda. İnanıyorum ki sahne repertuarımla dünyanın her yerinde vereceğim konserle Yerelden evrensele coşkulu ve umutlu şeylere imza atacağız. Yaptığımız müziğin dili, dini, ırkı yok” diyerek iddiasını bir kez daha dile getirdi.
11 Mayıs Perşembe akşamı Jolly&Joker sahnesinde müzik severlere özel bir gece yaşatmak için çalışmalarını sürdüren Fidelity, birçok ismin de kendisi ve ekip arkadaşlarını ders almak için olmasa da ibret almak amaçlı izlemesini önerirken “Sahne adabı ve duruşunun coşkuyla tutkuyla ve umutla nasıl birleşebileceğini sanatçı dostlar bir de bizden görsün” dedi.
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