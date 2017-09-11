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FİFA'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi

FİFA'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.17626
  • Giriş : 11.09.2017 / 16:24:00

FİFA, Eljif Elmas için Fenerbahçe'nin yaptığı başvuruyu reddetti.

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Beşik Modelleri

FİFA, Eljif Elmas için Fenerbahçe'nin yaptığı lisans çıkartma başvurusunu reddetti.

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