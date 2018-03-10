FİFA'dan Trabzonspor'un cezası için açıklama
Süper Lig'de yoluna başarı ile devam eden bordo-mavili ekip için kritik bir açıklama geldi. FİFA, Trabzonspor'a transfer yasağı getirilebileceğini belirtti.
"29 Ocak'ta Trabzonspor, Trencin'e 30 gün içerisinde ödeme yapması için uyarıldı. 30 gün içerisinde ödeme yapılmaması sonucunda da Trabzonspor'a bir dönem transfer yasağı cezası verildi"
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