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FİFA'dan Trabzonspor'un cezası için açıklama

FİFA'dan Trabzonspor'un cezası için açıklama.8133
  • Giriş : 10.03.2018 / 08:42:00

FİFA'dan Trabzonspor'un cezası ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

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Sepet Beşik

Süper Lig'de yoluna başarı ile devam eden bordo-mavili ekip için kritik bir açıklama geldi. FİFA, Trabzonspor'a transfer yasağı getirilebileceğini belirtti.

"29 Ocak'ta Trabzonspor, Trencin'e 30 gün içerisinde ödeme yapması için uyarıldı. 30 gün içerisinde ödeme yapılmaması sonucunda da Trabzonspor'a bir dönem transfer yasağı cezası verildi"

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