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FIFA, Domagoj Vida'ya soruşturma başlattı!

FIFA, Domagoj Vida'ya soruşturma başlattı!.16145
  • Giriş : 08.07.2018 / 20:16:00

FIFA, Hırvatistan A Milli Futbol Takımı savunma oyuncusu Domagoj Vida hakkında soruşturma başlattı.

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Beşik Modelleri

FIFA'dan yapılan açıklamada, Beşiktaş'ta da forma giyen Hırvat  futbolcu Vida'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası kapsamında dün akşam oynanan Rusya  karşılaşmasının ardından yayımlanan görüntüde "Ukrayna'yı öven söylemler"  kullandığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Rusya'ya penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayarak yarı finale yükselen  Hırvatistan oyuncularının dün akşam yaptıkları kutlama sırasında Vida'nın, "Zafer  Ukrayna'nın" (Glory to Ukraine) sözlerini kullanması nedeniyle soruşturma altına  alındığı kaydedilen açıklamada, Hırvat oyuncunun yanında eski milli futbolcu  Ognjen Vukovejic'in de bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, görüntünün inceleme altına alındığı ifade edilirken,  Vida'nın "provokasyon" yaptığı gerekçesiyle iki maç ve en az 5 bin İsviçre frangı  para cezası alabileceği bildirildi.

Vida ise FIFA'nın açıklamasının ardından, galibiyetin Hırvatistan adına kazanıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Siyasi bir durum yok. Görüntü şaka amaçlıydı. Ukrayna'da Dynamo Kyiv forması giydiğim zamanlardan çok arkadaşım var. Başka da bir niyetim yoktu. Rusya halkını seviyorum. Şakaydı."

Hırvatistan medyasında yer alan haberlerde de "Vida, görüntüde  kullandığı mesaj yüzünden Dünya Kupası'na veda mı edecek?" ifadesi kullanıldı.

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