Figen Yüksekdağ için karar!
242 gündür tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Ara kararını açıklayan mahkeme, Yüksekdağ’ın tutukluluğunun devam etmesine karar verdi. Duruşmaya, 18 Eylül 2017'de devam edilecek.
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