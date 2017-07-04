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Figen Yüksekdağ için karar!

Figen Yüksekdağ için karar!.20655
  • Giriş : 04.07.2017 / 23:38:00

Mahkeme, Figen Yüksekdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

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242 gündür tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Ara kararını açıklayan mahkeme, Yüksekdağ’ın tutukluluğunun devam etmesine karar verdi. Duruşmaya, 18 Eylül 2017'de devam edilecek. 

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