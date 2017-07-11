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Fikret Hakan hayatını kaybetti

Fikret Hakan hayatını kaybetti.13687
  • Giriş : 11.07.2017 / 08:04:00

Usta sanatçı Fikret Hakan, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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Türk sinemasının usta isimlerinden Fikret Hakan, akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akciğer ameliyatı olan Hakan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Türk sinemasının duayen isimlerinden tiyatro sanatçısı Bümin Gaffar Çıtanak, sahne adıyla Fikret Hakan yaşamını yitirdi.

Alınan bilgilere göre doktorlar tarafından yaklaşık 2 saat hayata döndürülmeye çalışıldı. Fakat tüm çabalar sonuçsuz kaldı ve 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.

ACI HABERİ TWITTER'DAN DUYURDU

Acı haberi ünlülerin menajeri Süheyl Atay, Twitter'dan ''Çocuklarımın dedesi, sinema sanatçısı #FikretHakan'ı kaybettik . Tüm dost ve sevenlerine duyurulur'' sözleriyle duyurdu.

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