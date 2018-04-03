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Fikret Orman 2 yıldızı daha takıma katıyor

Fikret Orman 2 yıldızı daha takıma katıyor.15790
  • Giriş : 03.04.2018 / 17:51:00

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 2 yıldızı daha kadrosuna katıyor.

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Sepet Beşik

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yeni sözleşme ile ilgili açıklama yaptı ve 2 yıldız isimle anlaşma imzalanacağını belirtti.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulüple olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 2 yıldız için bizzat devreye girdi. Orman’ın bu konuda ilk olarak Portekiz ekibi Benfica’dan 2 sezonluğuna kiralanan ve kontratı Haziran ayında bitecek olan Anderson Talisca için düğmeye bastığı bildirildi. Milli ara öncesinde menaceri aracılığıyla, “Sezon sonunda görüşelim” mesajı gönderen Anderson Talisca’yı ikna etmek için çalışmalara başlayan Orman’ın, başarılı futbolcuyla bu hafta görüşeceği öğrenildi.

2 sezon önce yeni kontrat için sezon sonunu bekledikleri Mario Gomez’i ellerinden kaçırmaları sebebiyle bu konuda temkinli olan Başkan’ın, Sambacı’yı Siyah-Beyazlılar’la yola devam konusunda ikna etmeyi hedeflediği kaydedildi. Kontrat yenilemek için ilk etapta 5 milyon Euro’luk (25 milyon TL) maaş talebinde bulunan yıldız isimle görüşecek olan Başkan, bu miktarı düşürüp yıldız isimle uzun süreli bir kontrat yapmak istiyor. Orman’ın başarılı futbolcuyla anlaşmaları sonrasında bu kez Benfica’yla 21 milyon Euro’luk (103 milyon TL) opsiyon için masaya oturacağı ifade edildi.

Kara Kartal’da geleceği belirsiz olan bir diğer isim olan Oğuzhan Özyakup’da önemli gelişmeler yaşanıyor. Oyuncusunun geleceğiyle ilgili olarak İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Kees Vos, Oğuzhan’a birçok takımdan teklifin bulunduğu söyledi. Vos, “Lazio, Marsilya, Everton, Milan ve Valencia Oğuzhan’ı yakından takip ediyor. Önümüzdeki iki hafta içinde kararımızı vereceğiz” sözlerini sarf etti.

Başkan Fikret Orman’ın, yeni kontrat için yıllık 2.5 milyon Euro (12 milyon TL) ve 2.5 milyon Euro da (12 milyon TL) imza parası isteyen Oğuzhan Özyakup’la da bu hafta içerisinde masaya oturacağı kaydedildi. Kaptan’ın menacerinden gelen bu açıklama sebebiyle rahatsız olan Orman’ın, Oğuzhan’la da Tolgay gibi uzun süreli bir anlaşma imzalamayı hedeflediği öğrenildi.

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