Fikret Orman açıkladı: Çin'de de yayınlanacak

Avrupa'da emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş'ın başkanı Fikret Orman, takımının maçlarının Çin'de yayınlanacağını belirtti."Vodafone Park açılması ile birlikte önemli bir stadyum kazandırdığımızı düşünüyoruz. Sadece maç seyredilen bir yer değil bir cazibe merkezi olacağını düşünüyoruz. Dünyanın en iyi stadyumu çekildik. UEFA Süper Kupa finalini de Vodafone Park'ta oynanacak.""Türkiye'de görülmemiş değerlerde sponsorluklar yaptık. Bir ortalıktan fazla aile ilişkisine dönüştü. Kartal yuvasında önemli değişiklik yaptı. Taraftarlarımız artık hangi ürünü alsam noktasına geldi. Dünyaca ünlü kurumlarla anlaştık bir moda akımı üretmeye çalıştık. İnanılmaz bir büyüme yaşıyoruz. Mağaza sayımız 21-22'den 100'lü sayılara geçmiş oldu. Çok çalıştık bu konuda."Beşiktaş'ın marka değerini yükseltmeye çalışıyoruz. Kristal Elma gibi ödüller aldık. İletişime 100 milyonlar harcayan kulüplerle aynı ligde olduğumuzu gördük. Taraftarlarımızdan ve yaptığımız araştırmaların ardından doğru yolda olduğumuzu gördük.Beşiktaş'ın daha çok büyümesi için globalleşme programına start verdik. İlk adım Çin pazarı oldu. Orada ilk adımı attık. Orada bir maç yaptık ve 3 günlük bir seyahat neticesinde orada yüksek bir seyirci sayısına ulaştık. Çin ile ilişkilerimiz başladı. Federasyonu ve basını ile toplantılar yaptık. Şampiyonlar Ligi ile başlayıp Beşiktaş'ın maçları orada yayınlanmaya başladı. Beşiktaş'ın lig maçları orada canlı yayınlanmaya başlayacak. Sadece Çin'de 600 milyon kişiye ulaştıkHer hafta orada iletişim organizasyonumuzda bizimle alakalı haberler her hafta çıkmakta. Sadece bunu Çin'de yapmadık. Azerbaycan, Endonezya, Malezya, Dubai, Mısır, Cezayir orada sosyal medya hesapları açıktı. Orada iletişim kurma çabası içindeyiz. Oralara uygun dergiler yaptık. Bunu hem Beşiktaş hem de ülkemiz için yapıyoruz. Bu aynı zamanda ülke iletişimi için yapıldı.Azerbaycan stadında come to Beşiktaş yazısıyla kapladık. Pozitif tepkiler aldık ve "Come to Beşiktaş" tamamen taraftarımızın bulduğu bir slogandı. Bütün Dünyada önemli bir proje haline getirdik. Bu kampanya 1.2 milyar kişiye ulaştıkDünyanın büyük kulüpleri de bu sloganı benimsedi. Transfer videoları ile önemli ses getirdiğimizi düşünüyoruz.Daha çok yurt dışında bulunabilecek bir iletişim ağıdır. Tekrar konuşulacak bir hale getirmek istiyoruz. Bunu nasıl yaydıksak ve aynı şekilde devam etmesini istiyorum. Siz basın mensuplarından da pozitif destek vermenizi istiyoruz. Mevlana'nın sözleri ile bitiriyorum "Ne olursan gel yine gel. 100 kere bozmuş olsan da tövbeni yine gel"Bu kampanya bugün itibariyle başlatıyoruz. Şampiyonlar Ligi maçlarında da kullanacağız. Mevlana Celladdin Rumi'den çıkan bir mesaj var. Bu işe emek döken tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Türkiye'de ayrı bir vizyon açma gayretindeyiz. Dünya sporuna hizmet edecek bir çizgide devam ediyoruz. Bizim hedefimiz aslında, Dünya'da ilk 10-12 sırada bulunan kulüplerin 20 sene önce başladığı şeyler.Büyük kulüplerle ara çok açılmaya başladı. 160 milyonlar ödenmeye başladı. Barcelona veriyor, Real Madrid veriyor, PSG verebiliyor. Bizim o bütçelere gelebilmemiz için borçlanmadan bunu yapabilmek lazım. 2020 yılına geldiğimiz zaman 100 milyon Beşiktaş taraftarı yaratmak isteğindeyizPremier Lig çok önemli bir noktaya geldi. Hedef ülkelerde daha ağırlık olacak. Tüm Dünya'da reklam filmini gireceğiz. Sosyal medyada yapacağız. Çok büyük takipçileri olan bloggerlar var, onların üzerinden iletişim sağlayacağız. Yaz döneminde Futbol takımımız da programa uyacak. Futbol bir şov işidir. Fayda esaslı işler yapmaya devam ediyoruz. Yapacaklarımızdan yaptıklarımızı çıkartabilirsiniz.Bu iş için 1 milyon üzerinde para harcayacağız. Global hesapları artık herkes takip ediyor. Oradan yayınlanacağı için tüm Dünya'ya ulaşacaktır. Özellikle Azerbaycan çok heyecanlandığımız bir pazar. Gelecek ay orada toplu maç seyredilebilecek bir konseptte mağaza açılacak.Bunlar doğaçlama değil. Uzun zamandır planlanan şeyler doğaçlama değil. Cenk mesela var reklam filminde, öncesinde çekilmişti. Kaldırmayı doğru bulmadım ve zaten o bizim bir ferdimiz.Fikret Orman, "Gel diyorsunuz ama hep bonservissiz gel diyorsunuz" şeklindeki söylem üzerine, "O da bir gelme metodu. Kalpten gel, bonservisle gelme" diyoruz şeklinde esprili bir yanıt verdi.Beşiktaş'ın sosyal medya tarafından büyüyen bir iletişimi var. Biz medya desteği istiyoruz ama Türkiye'nin hala geleneklerinden geliyor. Polemikler, konuşmanın içinden cımbızla çekilen sözler vs. var; biz bunların içine girmek istemiyoruz. Taraftar beklentisi o yönde gidiyor. Yöneticilik mazeret uydurma değil çözüm bulma sanatıdır. Hiçbir fake hesap olmadan Türkiye içinde 10-12 milyon insana bir tıkla ulaşabilecek noktadayız.ŞAMPİY10