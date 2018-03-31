Facebook Twitter Rss

Fikret Orman açıkladı: Her şeyi dondurduk

Fikret Orman açıkladı: Her şeyi dondurduk.15790
  • Giriş : 31.03.2018 / 08:21:00

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımının Süper Lig'de hedefe kilitlendiğini, transfer dahil her şeyin dondurulduğunu belirtti.

Orman yakın takipte Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, önceki gün FANATİK’e yaptığı açıklamada “Transfer dahil her şeyi dondurduk, yalnızca şampiyonluğa kenetlendik. Kalan 8 haftada ben de Ümraniye’de mesai harcayacağım” demişti.

Orman, sözünü tuttu ve Siyah- Beyazlılar’ın dün saat 18.00’de basına kapalı olarak gerçekleştirdiği idmanı yakından takip etti. Antrenmanda teknik direktör Şenol Güneş’in oyunu sık sık durduğu ve oyuncularına uyarılarda bulunduğu öğrenilirken, Siyah-Beyazlı futbolcuların da oldukça neşeli oldukları kaydedildi.

Siyah-Beyazlı yönetim, bugün oynanacak Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesinde oyuncularına ödeme yaptı. Futbolcuların hesaplarına tüm alacaklarını ve birikmiş primlerini yatıran Beşiktaş yönetimi, bu durumun ligdeki son 8 haftalık bölümde takım içerisinde doping etkisi yaratmasını planlıyor. Kulüpten alacakları kalmayan oyuncuların oldukça mutlu olduğu öğrenilirken, yönetimin bundan sonraki ödemelerde daha titiz davranacağı belirtildi.

FANATİK

Bahçeli, Twitter'dan ateş püskürdü

ABD, oraya asker yığıyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'ın sözlerine yanıt

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'ın sözlerine yanıt

Ali Koç'tan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sözlerine yanıt gecikmedi.

Galatasaray yasağın kaldırılmasına karar verdi

Galatasaray yasağın kaldırılmasına karar verdi

Galatasaray Kulübü, akreditasyon yasağın kaldırılmasına karar verdi.

 

Fatih Terim'den flaş Burak Yılmaz hamlesi

Fatih Terim'den flaş Burak Yılmaz hamlesi

Teknik adam Fatih Terim, Burak Yılmaz ile ilgili harekete geçti.

Şener: Stadın adı Şenol Güneş diye gitmiyorum

Şener: Stadın adı Şenol Güneş diye gitmiyorum

Trabzonspor'un eski başkanlarından Sadri Şener çarpıcı açıklamalarda bulundu.

 

Beşiktaş Anderson Talisca'yı Çin'e satıyor

Beşiktaş Anderson Talisca'yı Çin'e satıyor

Beşiktaş, golcü oyuncu Anderson Talisca'yı Çin'e satmaya hazırlanıyor.

Ünlü futbolcu Neymar'ın ayağı korkurttu

Ünlü futbolcu Neymar'ın ayağı korkurttu

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar'ın ayağını görüntüsü korkuttu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya