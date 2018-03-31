Fikret Orman açıkladı: Her şeyi dondurduk
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımının Süper Lig'de hedefe kilitlendiğini, transfer dahil her şeyin dondurulduğunu belirtti.
Orman yakın takipte Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, önceki gün FANATİK’e yaptığı açıklamada “Transfer dahil her şeyi dondurduk, yalnızca şampiyonluğa kenetlendik. Kalan 8 haftada ben de Ümraniye’de mesai harcayacağım” demişti.
Orman, sözünü tuttu ve Siyah- Beyazlılar’ın dün saat 18.00’de basına kapalı olarak gerçekleştirdiği idmanı yakından takip etti. Antrenmanda teknik direktör Şenol Güneş’in oyunu sık sık durduğu ve oyuncularına uyarılarda bulunduğu öğrenilirken, Siyah-Beyazlı futbolcuların da oldukça neşeli oldukları kaydedildi.
Siyah-Beyazlı yönetim, bugün oynanacak Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesinde oyuncularına ödeme yaptı. Futbolcuların hesaplarına tüm alacaklarını ve birikmiş primlerini yatıran Beşiktaş yönetimi, bu durumun ligdeki son 8 haftalık bölümde takım içerisinde doping etkisi yaratmasını planlıyor. Kulüpten alacakları kalmayan oyuncuların oldukça mutlu olduğu öğrenilirken, yönetimin bundan sonraki ödemelerde daha titiz davranacağı belirtildi.
FANATİK
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