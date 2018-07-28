Fikret Orman açıkladı! O isim geri dönecek mi?
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, uzun süre siyah-beyazlı ekipte top koşturan tecrübeli oyuncu Olcay Şahan ile ilgili açıklama yaptı.
Beşiktaş formasını 5 yıl giydikten sonra Trabzonspor'a transfer olan Olcay Şahan'ın eski takımına geri dönmek istediği iddia edildi. Geri dönüş hazırlıklarına başlayan Olcay Şahan'ın, Beşiktaş’la ilk teması kurduğu öğrenildi.
Beşiktaş formasını 5 yıl terlettikten sonra 2017 yılının ara transfer döneminde 200 bin Euro karşılığında Trabzonspor’un yolunu tutan Olcay Şahan, bordo-mavililer’de 1,5 sezonda 50 karşılaşmaya çıkıp 6 gol ve 13 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli kanat oyuncusunun Beşiktaş’a geri dönüş yolunda olduğu ortaya çıktı.
Trabzonspor’la 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli ismin, Beşiktaş Yönetimi’nden geri dönmek için talepte bulunduğu ve tarafların görüşmelere başladığı öğrenildi.
Trabzonspor’da yeni yönetimin mali olarak küçülmeye gitmesi sebebiyle maaşında indirim istenen oyuncular arasında yer alan 31 yaşındaki futbolcunun, bu durumdan dolayı ayrılık kararı aldığı konuşuluyor. Olcay’dan gelen bu isteğin ardından konuyu teknik direktör Şenol Güneş’e danışma kararı alan Beşiktaşlı idarecilerin, deneyimli hocayla yapılacak görüşmenin ardından başarılı futbolcuyla ilgili olarak kararı vereceği kaydedildi.
Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda Orkan Çınar’ın kiralanmasının planlanması sonrasında Beşiktaş’ta kanat bölgesinde; Jeremain Lens, Ricardo Quaresma, Ryan Babel ve Gökhan Töre kalıyor.
Olcay’ın, kanat hattına ek olarak 10 numara bölgesinde de forma giyebilme özelliği bulunması sebebiyle transferin gerçekleşebileceği belirtildi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Olcay Şahan’ın Trabzonspor’a transferinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada yıldız isme geri dönüş kapılarının her zaman açık olduğunu belirtmişti. Orman, “Olcay’ı gözümüzün nuru kadar severiz. Burası Olcay’ın evi, istediği zaman kapımız ona açık” ifadelerini kullanmıştı.
FANATİK
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