Fikret Orman açıkladı: Pansuman yapacağız!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, BJK TV'deki konuşmasında olaylı Fenerbahçe-beşiktaş maçı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte Fikret Orman'ın açıklamaları;
Son 5 hafta Başakşehir ve Galatasaray maçlarını oynadılar biz oynamadık sadece. Çok keyifli bir lig ve 4-5 takım yarışıyor. Bir galibiyet veya mağlubiyetle he rşey değişebiliyor. Herkes güzel bir lig izlemesine katkı sağlamamız lazım. Biz düzgünlükten beslenen bir camiayız.
'YAŞANANLAR HERKESİ ÜZDÜ'
Perşembe günü olanlar herkesi üzdü. O olaylar orada kaldı artık bunu dillendirmek ve başka bir platforma çekilmek istemiyoruz. Bütün taraftarımıza sesleniyoruz. Efendi Beşiktaş diye bir programla çıktık ve baya ilerleme kaydettik. Bugün takımımızı ile bütünleşerek bir kitle bir takıma küfür etmeden, Beşiktaş'ı iyi temsil ederek bir gün geçirmek istiyoruz.
Bütün taraftarımıza sesleniyorum tahriklere gelmeyelimn. Biz bu ligi inşallah şampiyon olarak bitireceğiz. Biz Güneş ve oyuncularımızın arkasında desteklediğimiz sürece buna inanıyorum.
Fenerbahçe ile 100 yılı aşmış bir dostluğumuz var. Kişiler ve yönetimler gelir - gider...
Mehmet Demirkol'un yazısıyla ilgili olarak Orman, 'Sağolsun. Bu objektif bir gazeteci tarafından söylenmesi güzel. Cumhurbaşkanımızda söyledi Beşiktaş mağdur olmuştur diye. Bugün bir karar aldık. Önümüzdeki hafta Divan Kurulu'nu yapacağız ve bu yaşananlar Beşiktaş'ın akil insanlarıyla düşüneceğiz. Bu gelişmeleri değerlendireceğiz. Camianın daha fazla kenetlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın organları ve yönetimleri var. Biz kendi işimizi, taraftar taraftar işini yapacak. Kötü bizim örneğimiz olamaz. Mesele Beşiktaş'a yakışır şekilde hareket etmek.'
Divan Kurulu Başkanlık Kurulu nerede olacağını açıklar. Biz pozitifiz. Çarşamba günü hentbol takımımızın 40. yılı... 10 yıl üst üste şampiyon oldular onların kutlaması var. Biz spora iyi şeyler yapmak istiyoruz. Geldiğimiz günden beri gayretimiz bu yönde... Azerbaycan'da çok taraftarımız var, aynı lisanı konuşuyoruz. İki ülke tek millet diye düşünüyoruz. Karabağ ile Olimpiyat Stadı'nda bir maç yapacağız.
'BU OLAYLARA ÜZÜLÜYORUZ...'
Beşiktaş büyüyor ve bu büyümeyi kesmeye çalışanlar illa ki olacaktır. Bizimle yapılan mücadele saha içinde yapılmalı, sahada böyle olan olaylar olunca üzülüyoruz ama pansuman yapacağız.
HÜRRİYET
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