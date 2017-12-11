Fikret Orman açıkladı! Taraftar gidecek mi?
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şampiyonlar Ligi'nde eşleştiği Alman kulübü Bayern Münih ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.
Orman, Alman kulübüne karşı umutlu olduklarını belirtti. Siyah beyazlıların başkanı ayrıca Beşiktaşlı taraftarların deplasmana gidip gitmeyeceği konusunda da açıklama yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kura çekimi yapıldı. Buna göre Beşiktaş, Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih ile eşleşti. Yapılan kura çekimi sonrasında başkan Fikret Orman, Bayern ile ilgili açıklamada bulundu.
İşte Fikret Orman'ın açıklamaları:
Hepsi zor takımlar. Kimin iyi kimin kötü olduğunu da bilmiyorum. UEFA Kupası'nda Brugge çıktığı zaman sevinmiştik, elendik. Almanya'nın lig ikincisi Leipzig'le oynadık hem orada hem de burada yendik. Bu bir özgüven. Rakip güçlü ama biz de zayıf bir takım değiliz. En iyisini yapmaya çalışacağız. Bizim maçımızdan biz en iyisini yapmaya çalışacağız. Önümüzde 2 buçuk aydan fazla var. Beşiktaş camiasına hayırlı olsun. Ben umutluyum açıkçası. Onların mutlu olmaları lazım, büyük bir kulüple oynayacaklar. Güzel bir rekabet olacak.
BEŞİKTAŞ TARAFTARI GİDECEK Mİ?
Bütün maçlar için geçerli bizim kararımız. Deplasmana taraftar gelmeyecek. İstanbul'a gelmek isteyenler, oraya gelsinler.
VIDA TRANSFERİ HAKKINDA
Domagoj Vida transferi hakkında gelen soru üzerine Orman, "Halka açık bir kulübüz. İyi bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz." dedi.
FANATİK
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