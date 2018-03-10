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Fikret Orman: Aykut Hoca'nın babası Beşiktaşlı

Fikret Orman: Aykut Hoca'nın babası Beşiktaşlı.20616
  • Giriş : 10.03.2018 / 08:48:00

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Aykut Kocaman ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

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Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından iki takımdan da hala çarpıcı açıklamalar geliyor. Son olarak Fikret Orman, Aykut Kocaman'ın babasının Beşiktaşı olmasına değindi.

“Tacımız çalındı” diyen Aykut Kocaman’ın babasının iyi bir Beşiktaşlı ve kulübün divan kurulu üyesi olduğunu söyleyen siyah-beyazlı kulübün 1 numarası “Herkes işine bakacak, maçı sahada kazanmaya çalışacak” dedi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, gündeme dair konularla ilgili basın toplantısı düzenledi. Günün en çarpıcı açıklaması Aykut Kocaman hakkındaydı. Başkan Orman, Fenerbahçe’nin hocasının “Beşiktaş maçında tacımız çalındı” sözlerinin hatırlatılması üzerine “Bundan sonra herkes işine baksın. Akhisar ile oynuyorsun Beşiktaş ile ne işin var? Aykut Hoca’nın babası iyi Beşiktaşlı, divan kurulu üyesidir. Aykut Kocaman camiamızda sevdiğimiz bir hoca. Kalp kırmak istemiyorum. İşine bakacak, sahada kazanmaya çalışacak” şeklinde konuştu. Quaresma’nın aldığı 5 maçlık ceza ve bu cezada indirime gidilmemesi ile ilgili de konuşan Orman “Hangi cezamız indirildi ki? Beşiktaş’a karşı  kurullar önyargılı davranıyor. Bu sadece benim değil, kamuoyunun da düşüncesi. Bize özel muamele var” dedi.

Quaresma’nın Fenerbahçe maçında yaptıklarını tasvip etmediğini belirten Fikret Orman “Ama bu ilk defa olmuyor. Genel olarak rakibimizle oynadığımız zaman bazı oyuncularımızla ilgili tahrikler oluyor. Quaresma’nın tecrübesiyle yapmaması lazımdı. Stratejileri belliymiş, Pepe ve Quaresma... Pepe sakatlandı, Quaresma da 5 maç ceza aldı. Ama biz  gerekenleri yapacağız. Algılarla maç kazanılmaz. Futbol sahada oynanır” sözlerini kullandı. Kimseden medet ummadıklarını söyleyen siyah-beyazlı kulübün başkanı “Bunlar bizim alışık olduğumu şeyler. İki sene önceki şampiyonlukta da benzer tablolar vardı, şampiyon olduk. Geçen sene de vardı şampiyon olduk. Bu senede şampiyon olacağımıza inanıyorum. Bizim bizden başka dostumuz yok” diye konuştu.

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