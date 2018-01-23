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Fikret Orman: Başkanlık görevi de düştü

Fikret Orman: Başkanlık görevi de düştü.15790
  • Giriş : 23.01.2018 / 15:38:00

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Dursun Özbek ile ilgili açıklama yaptı.

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Büyüyen Beşik

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Başkanlığına yeniden seçilemeyen Dursun Özbek ile ilgili yaptığı açıklamasında Kulüpler Birliği'ndeki başkanlık görevinin de düştüğünü açıkladı.

Osmanlıspor Kulübü Başkanı Sadık Dik, Kulüpler Birliği  Vakfı başkanlığı için aday olması durumunda Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret  Orman'a destek vereceklerini açıkladı.

Başkan Dik, yaptığı açıklamada, Galatasaray Kulübündeki  başkanlık görevi sona eren ve aynı anda yürüttüğü Kulüpler Birliği Vakfı  Başkanlığı görevini de bırakmak durumunda kalan Dursun Özbek'e hizmetlerinden  dolayı teşekkür etti.

Kulüpler Birliği Vakfının Türk futbolunun önemli değerlerinden biri  olduğunu dile getiren Sadık Dik, "Bu sebeple çalışmalarına güçlü bir şekilde  devam etmesi gerekmektedir. Osmanlıspor Kulübü olarak aday olması durumunda  Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı destekleyeceğimizi belirtmek isterim.  Başkan Orman'ın Kulüpler Birliği Başkanı olması durumunda projelerin ve somut  adımların daha güçlü ve istikrarlı bir şekilde devam edeceğine inanıyorum."  ifadelerini kullandı.

TRT

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