Fikret Orman: Bayern yan toplarda zayıf

Şampiyonlar Ligi kurasında Bayern Münih ile eşleşen Beşiktaş kendine güveniyor. Başkan Fikret Orman, Alman ekibin yan toplarda zayıf olduğunu belirtti.ayern Münih'in Almanya Kupası'nda Borussia Dortmund'u 2-1 yendiği maçı seyreden siyah-beyazlıların başkanı tur için umut dolu.Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi son 16 turu için umutlar arttı. Rakibini yerinde seyretmek isteyen Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, Şenol Güneş ve transfer komitesinden Umut Güner ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu Münih'e giderek Bayern-Dortmund maçını Allianz Arena'dan takip etti. Karşılaşma 2-1 Bayern Münih'in üstünlüğüyle sonuçlandı. Bayern'in kötü bir sezon yaşayan Dortmund karşısındaki oyunu siyah-beyazlı heyetin yüzünü güldürdü. Karşılaşma boyunca beklendiği gibi oyunun hakimi Bayern'di ancak Jupp Heynckes'in takımı özellikle savunmada olumsuz sinyaller verdi. Mücadele sona erdiğinde Başkan Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş karşılaşmayı değerlendirirdi.Başkan Orman'ın maç sonu karşılaşmayı beraber izlediği heyete "Bizim takım Borussia Dortmund'dan çok daha iyi. Bayern'i eleme şansımız az değil" dediği öğrenildi. Şenol Güneş'in her zamanki soğukkanlılığını koruduğu gözlenirken, transfer komitesinden Umut Güner ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yüzünde âdeta güller açıyordu. Beşiktaş heyetinin maç sonu yaptığı değerlendirmede, Dortmund'un güç olarak daha düşük seviyede olmasına rağmen Bayern'i oldukça zorlamasına dikkat çekildi. Beşiktaş'ın kadrosunun Dortmund'a göre çok daha güçlü oluşu da çeyrek final için umutların Başkan Orman'ın da dediği gibi hiç de az olmadığını gösterdi.Manchester United'ın Belçikalı orta sahası Marouane Fellaini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı. Yıldız oyuncu, Instagram hesabına "Come to Beşiktaş" yazılınca 'Geliyorum' anlamına gelen "J'arrive" cevabını vermişti. Ancak Fellaini'yi isteyenler kadar istemeyenler de var. Sosyal medyada yapılan yorumlarda yıldız oyuncunun Beşiktaş'a göre bir oyuncu olmadığı belirtilirken, çoğu taraftar ise Fellaini'nin takıma güç katacağı görüşünde.Öte yandan Cenk Tosun'un adının en çok anıldığı takımlardan olan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın teknik direktörü Roy Hodgson, "Cenk'i biliyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Kulübümüz onu izliyor. Ancak iki kulüp arasında bir sözleşme yapıldığını sanmıyorum. Şu anda neler olduğuyla ilgili bir bilgim yok fakat yarın başkan, 'Cenk Tosun'u getirdim' derse şaşırırım" açıklaması yaptı.Beşiktaş'ın eski oyuncusu olan ve şu anda Bundesliga ekibi Stuttgart'ta forma terleten Andreas Beck, "Bayern Münih hem Avrupa'nın hem Almanya'nın en zorlu takımından birisi ama Beşiktaş'ın şansı yok demek değil. Beşiktaş deplasmanda en az 1 gol atmalı. Yan toplarda zaafları var, Beşiktaş bunları kullanmalı. Bayern favori olmaya alışık, bırakın öyle kalsınlar. Bu her zaman stres ister" sözlerini kullandı.