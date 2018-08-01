Fikret Orman: Bu havayı Ali Koç'a borçluyuz
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, futbolda oluşan olumlu havayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a borçlu olduklarını söyledi.
Beşiktaş'ta yeni transferler Enzo Roco, Umut Nayir, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın için imza töreni düzenlendi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, imza töreninde futbolda oluşan olumlu havaya vurgu yaptı ve "Bunu Ali Bey'e (Ali Koç) borçluyuz" dedi.
Vodafone Park'ta gerçekleştirilen törende açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Dorukhan ve Roco'nun üçer yıllık, Güven Yalçın ve Umut Nayir'in ise dörder senelik sözleşme imzaladığını söyledi.
UEFA ile yaptıkları anlaşma gereği son 3 yılda satmadan oyuncu alamadıklarına dikkati çeken Orman, şunları kaydetti:
"Bu dakikadan sonra böyle bir zorunluluğumuz yok. Kadromuz yaşlanmaya başlamıştı. Satmadan alamama kuralı nedeniyle elimizdeki bütçelerle yaşlı ve tecrübeli futbolculara gittik. Yavaş yavaş takımı gençleştireceğiz. Yaşı büyük oyuncularla ayrılıyoruz, genç oyuncuları aramıza katıyoruz."
Futbolcular hakkında bilgi veren Orman, forvet hattına takviye amaçlı aldıkları Umut'un Beşiktaşlı olduğunu belirterek, "Beşiktaş sevgisi transferinde önem arz etti. Osmanlıspor’la problemsiz olarak karşılıklı anlaşarak konu çözüldü. Çok iyi bir oyuncu kazandığımızı düşünüyorum" dedi.
Gary Medel'in referansıyla transfer edilen Roco'yu kadroya dahil ettiklerini vurgulayan Orman, "Medel'den sonra Şili artık bizim ikinci yerimiz oldu. Roco'yu da transfer ettiğimiz için çok mutluyuz. Medel’le aynı milli takımda oynuyorlar" değerlendirmesinde bulundu.
Dorukhan'ı bir süredir takip ettiklerini aktaran Fikret Orman, "İstikbal vadeden bir arkadaşımız. 3 senelik imzaladık. Çok çabuk adapte oldu" diye konuştu.
"FUTBOLDAKİ POZİTİF HAVAYI ALİ KOÇ'A BORÇLUYUZ"
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, futbolda pozitif bir hava oluştuğunu söyledi. Yeni
transferler Güven, Dorukhan, Umut ve Roco'nun imza törenini sonrası açıklamalar
yapan Orman, "Biz hayatı sadece Beşiktaşlılarla yaşamıyoruz. Yeğenlerimiz,
akrabalarımız, hepsi Beşiktaşlı değil. Bizim gönlümüz Beşiktaş'ı çok seviyor ama
Galatasaray ile Fenerbahçe ile Trabzonspor ile düşman değiliz. Hayattaki en yakın
dostlarım da farklı takımları tutuyor. Son iki, üç senedir Başakşehir ile rekabet
yaşıyoruz ancak onlarla kişisel demeçlerimiz olmadı. Geçen sene Galatasaray
şampiyon oldu, onları tebrik ettik. Onlarla da tartışmamız olmadı" dedi.
Futbolda inanılmaz bir pozitif hava olduğunu vurgulayan Orman, "Futbolda inanılmaz pozitif bir hava oluştu. Bunu Ali Bey'e (Ali Koç) borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Sayın Ali Koç, hiçbir ego elde etmeden, kamuoyu önünde bizimle alakalı pozitif kelimeler kullandı. Böyle bir ortamın oluşmasına Fenerbahçe kulübü çok büyük destek
verdi. Böyle bir rekabeti yaşama lüksünü gördüğümüz için çok mutluyum. Geçenlerde Kulüpler Birliği Başkanı olarak Ali Bey'e teşekkür ettim" diye konuştu.
"HARUN TEKİN İÇİN ALICI OLMADIK"
Kaleci transferi sorulan Başkan Orman, "Harun Tekin için alıcı olmadık. Duyduğum kadarıyla Galatasaray ilgileniyordu. Biz de 'araya girelim fiyat arttıralım' diye bir şey düşünmedik. Ali Ay, sevdiğimiz bir kulüp başkanı. Genel sohbet içerisinde konu Harun'a geldi, onun üzerine konuştuk. Tolga müthiş bir kaleci. Kaleci hocalarıma göre de Fabri'den çok daha iyi kaleci. Tolga'nın bu sene çok iyi bir performans çıkaracağını düşünüyorum. Arkasında çok iyi iki genç var. Ama süreç içerisinde hamle yapar mıyız, bakacağız. Tolga'ya da genç kalecilerimize de çok güveniyorum" dedi.
MARİO GOMEZ TRANSFERİ
"Mario Gomez'i biz göndermek istemedik. Kendisi gitti. Kalmasını hakikaten çok istedik. Bana, 'gelmek istiyorum' diye bir talebi olmadığı için, öyle bir düşüncemiz yok"
NTV
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