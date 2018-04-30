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Fikret Orman: Bu koltukta oturamam

Fikret Orman: Bu koltukta oturamam.15790
  • Giriş : 30.04.2018 / 08:37:00

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, derbi kararı ile ilgili konuştu.

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Beşik Modelleri

Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya geldikleri derbide Fenerbahçeli taraftarların Şenol Güneş'e saldırması sonrası ertelenen maç için TFF'nin verdiği karara tepki gösteren Fikret Orman, maça çıkmama kararının arkasında.

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yarıda kalan kupa maçına çıkmama kararı veren Beşiktaş Başkanı ile görüşürken, “Ülke futbolunda kriz ortamının oluşmaması adına maçı oynamanız daha doğru olacaktır” mesajını gönderdi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın ise, “Geri adım atıp maçı oynarsak, bu koltukta oturamam. Karar sadece yönetim kuruluna ait değil” dediği öğrenildi.

Tatil edilen olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçının kaldığı yerden oynanmasına ilişkin TFF’nin verdiği karar Siyah-Beyazlılar’ı harekete geçirmişti. Hafta içinde Beşiktaş Divan Kurulu olağanüstü şekilde toplanırken, tarihi bir kararla maça çıkılmayacağı açıklanmıştı. Beşiktaş Yönetimi’nin bu hareketi dış basında dahi geniş yer bulurken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın konuyla ilgili olarak Başkan Fikret Orman’ı aradığı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar’ın patronuyla görüşen Bakan Bak’ın, “Ülke futbolunda kriz ortamının oluşmaması adına maça çıkmanız daha doğru olacaktır” telkininde bulunduğu belirtilirken, Orman ise kararın sadece kendisine ait olmadığını söyledi.

Beşiktaş Başkanı, “Divan Kurulu’nda tüm kurulların talebiyle maça çıkmama kararı verdik. Yönetim olarak geri adım atıp maçı oynarsak, bu koltukta oturamam” cevabını verdi. Bunun üzerine Spor Bakanı da, “Son kararı size bırakıyorum. En doğru olanı yapacağınıza inanıyorum” mesajını gönderdi.

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