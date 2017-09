Fikret Orman'dan Burak Yılmaz açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Çin'den Trabzonspor'a transfer olan golcü oyuncu Burak Yılmaz ile ilgili açıklama yaptı.Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Tivibuspor'a gündeme dair açıklamalar yaptı. Sezon başında Beşiktaş'a gelmesi gündeme gelen Burak Yılmaz'la ilgili de konuşan Orman," Burak Yılmaz çocukluğundan beri Beşiktaşlı bir çocuk. Bunu da inkar etmiyor. Burak Yılmaz ismi gündeme geldiğinde inanılmaz bir tepki oldu, olmaması lazımdı." dedi.Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe derbisinde yaşananlar, Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları, transferler ve oyuncularla ilgili konuşan Başkan Orman'ın sözlerinden satır başları şöyle;"Buraya gelmeden çok düşündüm. Yarın Beşiktaş'ın önemli bir maçı var. Dışardaki ilk maçtan galibiyetle ayrıldık ve taraftarımız önündeki ilk maça çıkacağız. Yarın karşılaşmayı galip bitirsek çok önemli. Ülke puanı için, tüm Türkiye için önemli bir maç olduğunu düşünüyorum. Cumartesi günü oynadığımız maçtan daha önemli bir maça çıkacağız. Oynanan maçla ilgili yorum yaptığım takdirde yarınki maçın önüne geçecek. Çarşamba günü bir sponsorluk anlaşması imzalayacağız. Gündemle alakalı o gün konuşmayı daha doğru buluyorum. Camianın, takımın yarınki maça odaklanması daha önemli""Türk futbolu herkese lazım. Biz Tek başımıza bir değer değiliz. Fenerbahçe, Galatasaray olduğu zaman herkesle beraber bir değeriz. Beşiktaş Kulüp başkanın tek görevi Beşiktaş'ı yönetmek değildir. Türk futboluna değer katmak da bizim görevimiz. Galatasaraylı yöneticiler, Trabzonspor yöneticileri Fenerbahçeli yöneticiler için de geçerli. Biz Futbol ailesini temsil ediyoruz. Aynı zamanda spor adamı olarak kendini hisseden, hakemler, yazarlar, bunun içinde olan herkes burada bir oyuncu. Bunu aşağıya çekmek kolay. Biz kendi sorumluluklarımıza yönelik hareket etmek zorundayız. Ben bugüne kadar böyle geldim. Bugüne kadar pozitif katkıda bulunduk""Maçtan sonra Şenol Hoca ile konuştum. Yarınki maçtan sonrada konuşacak şeyler olur. Ben tarz itibariyle oyuncularla temas eden birisi değilim. Beşiktaş Futbol takımında veya futbolda böyle şeyler olmaz. Negredo Manchester City'de oynarken, kulüp sahibi gelip onlarla mı konuşuyor. Yine aynı şekilde Adriano Barcelona'dayken, Pepe Real Madrid'deyken öyle mi oluyor. Artık aşağıya inip motive edeyim öyle bir şey yapmıyorum. Kuvvetler ayrılığı var diyorum. Oranın patronu Şenol Hoca'dır. Dönem dönem disiplinle alakalı durumlar oluyor. Ben o zaman olaya dahil oluyorum. Bende bu ailesinin reisiyim, babasıyım. Trabzon maçına gidip şöyle yapıyım, böyle yapıyım yok. Beşiktaş Dünya kulübü diyorsak öyle olmalı""Quaresma dünyanın birçok iyi liginde oynamış, Portekiz ile Avrupa Şampiyonu olmuş bir oyuncu. Fener maçındaki kırmızı kartı ona hiç yakıştıramadım. Böyle büyük oyuncuların bu hataları yapmamaları lazım. Caner ile maçtan sonra konuştum. Onlar benim ailemin bir parçası onlara nasıl destek vermem. Vermemem mümkün değil""Bence guruptaki en kötü kuramız Leipzig. 4'üncü torbadan gelecek olan en zor takım onlardı. Grupta her takım, ilk 2 sırada da yer alabilir,3 veya 4'üncü olarak da bitirebilir. Leipzig çok hızlı, dikine top oynuyor. Beşiktaş'ta artık tecrübeli. Şampiyonlar Ligi tecrübesi de artık fazlalaştı. Yarınki maça kazanmak için çıkıyor. Sakatlık olabilir, kart olabilir, şansızlık olabilir. Allah bizi şanslı kılsın""HERKESİN GELİP KULÜBÜNE SAHİP ÇIKMASI LAZIM""Şampiyonlar Ligi'nde izlenen bir kulübüz. Herhangi bir olaya mahal vermemiz lazım. Karşılaşma da geç başladığı için iş günü herkesin gelip kulübüne sahip çıkması lazım. Ben öyle çok teknik bir yorum yapamam. Hayırlısı olur inşallah. Ben umutluyum. 2'de 2 yapabilirsek büyük bir avantaj elde etmiş oluruz. Allah inşallah onu bize göstersin. Porto maçında böyle bir performans bekliyordum. Ama bu maç oradan daha zor olacak""Hiçbir farklılık görmüyorum. Maalesef üzülerek söyleyeceğim. 2 sene üst üste şampiyon olunca, 3'üncü sene şampiyon olması engellenmesi gereken bir takım olarak görülüyor. Biz bu ülkeyi temsil etmiyor muyuz? Kamuoyu önünde bizi de kibirli göstermeye çalışıyorlar. Her geçen gün Beşiktaş'ı farklı göstermeye çalışıyorlar. Geçen sene de evvelki sene için aynı şeyi söylüyorlardı. Bizi aşağı çekmeye çalışacaklardır. Güç birliğiyle. Biz işimizi iyi yapacağız, böyle olduğu sürece de yolumuza devam edeceğiz""Şampiyonlar Ligi'ne Türkiye'den neden bir takım gitsin. 10 Milyonluk Portekiz'den 5 takım Avrupa'ya katılıyor. Bizden neden olmasın. Fenerbahçe ile 110 senedir maç yapıyoruz. Allah nasip etsin 110 sene daha yapacağız. Ama Leipzig ile bir daha ne zaman yaparız bilmiyorum.""BEŞİKTAŞ TAM ANLAMIYLA VİTRİN KULÜBÜ""Beşiktaş tam anlamıyla vitrin kulübü, Sosa'yı geçen sene Milan'a sattık. İtalya'nın en önemli takımlarından bir tanesi. Oyuncularımızla ilgilenen kulüpler Avrupa'nın iyi liglerinden geliyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar, oynarken seyrediliyorlar. Artık futbolcuların amaçları Beşiktaş'a geldikleri zaman emeklilik değil, oradan Premier Lig'e, oradan BundesLiga'ya gitmek olmalıdır.""Dünyadaki en iyi Müslüman takım Beşiktaş. Bu seneki yaptığımız transferlerin hepsinde Beşiktaş'a çok gelmek istediler. Negredo olsun, Lens olsun. Böyle bir ortam yarattığımız için memnunum. İyi bir iş yaptığımız için gurur duyuyorum.Kar elde eden bir kulüp olmanız lazım. Ufak sermayelerde hisse senetlerimiz var. Onlara da kar vermemiz lazım. bundan sonra genç oyunculara bonservis ödeme yoluna gidebiliriz. Onları vitrine çıkardığımızda daha fazla bonservis kazanma şansımız var.Geçen sene devre arasında bütün taraftarlar yediler bitirdiler beni santrafor al diye. Santrafor almazsak Şampiyon olamayacağız dediler. Aboubakar'dan bir şey olmaz, kiralamak için neden bu kadar çok para verdik gibi laflar ettiler. Afrika Kupası'ndan geldikten sonra bunun bonservisini alalım demeye başladılar. Negredo tartışılacak bir oyuncu değildir. 37 Milyon Euro'ya City'e transfer olmuş bir oyuncu. Abuobakar için konuşabiliriz. Cenk'i konuşabiliriz ama Gomez, Demba Bai, Negredo konuşulabilecek oyuncular değil. Kendilerini kanıtlamış oyuncular. Sabredecekler. Negredo'nun önünde Cenk var. Özgüveni arttıkça daha da artıyor. Böyle oyuncuları almamızın sebebi rekabet yaratmaları, en iyisini taraftarımız izlesin diye alıyoruz. Çok büyük konuşmayayım ama onla alakalı yorum yapanların hepsini mahcup edecek diye düşünüyorum.Kalben Beşiktaşlı Cenk. Bizim evladımız. Önemli vasıfları var. 2 ayağı var, kafası var. Vücudunu kullanmaya başladı. Her geçen gün üstüne koyuyor. Porto'ya attığı gol mesela, o golü herkes atamaz yani.Burak da kariyer itibariyle konuşulacak bir oyuncu değil. Attığı golleri görüyoruz. Benim orada takıldığım mevzu taraftarla arasında olan problem. Burak Beşiktaşlıdır. Küçüklükten beri. Şenol Hoca ile Trabzon'da çıkış yakaladı. Sosyal medya dolduruşları var.2 sene önce Türk futbolu çok iyi bir yerdeydi de geriye mi düştü. Üslup, nezaket, bunları konuşmadan etmeden sayıları 8'e çıkardık, 7'ye indirdik bunlar çok çözüm getirecek şeyler değil. Zamanında bizim bu işten fayda sağlayacağımız, asıl zararı Anadolu kulüplerinin göreceğini söyledim."Biz taraftarın stada gelmesi ve zevk alması için emek veriyoruz. Sponsorlarımızı mutlu etmek için çok çalışıyoruz. Rakipler sponsor bulamıyor. Biz geldiğimizde Beşiktaş dokuz bin kişiye oynuyordu, şimdi otuz dokuz bin kişiye oynuyor. Kirli demeçlerden insanlar kaçıyor. Bu sorunları çözebilecek kapasite var. Güzel statlar yapıldı. Devlet her yere stat yaptı. Biz kendi stadımızı yaptık. Avrupa'nın en büyük altıncı ekonomisiyiz ama seyirci yok. Bizler niye Süper Kupa maçlarını müslüman ülkelerde oynamıyoruz? Türk futbolu daha izlenebilir olsun. Türkiye ligi diğer ülke insanları tarafından izlenmek istenmeli. Seviyeyi yükseltmemiz lazım. Ortak zihniyet yok. Bizim amacımız dünya kulübü olmak. Bizim bunun için stratejilerimiz ve çalışmalarımız var. Çin'e, Malezya'ya Endonezya'ya gideceğiz. Başkalarının amacı ise bizi yenmek. Ligimizi güzelleştirmek işimizin bir parçası. Türk futbolunu bir ürün olarak görüyorum. Bu ürünü güzelleştirmek için çalışmalıyız. Tarih doğru işler yapanları yazacaktır. Bizler bu göreve kurumlarımıza ve ülkemize hizmet etmek için geliyoruz. Çok mesafe almamız lazım. Video hakeme acil olarak geçilmesi lazım. Federasyonun bir an evvel bu kararı alması lazım. Video hakem olsa derbinin sonucu farklı olurdu. Golümüz verilirdi. Bir maçın sonucu belli ise onu kimse izlemek istemez."Vodafone Park'ta Süper Kupa finali oynanacak. Bizim stadımız çok amaçlı hizmet veriyor. UEFA yetkilileri bizim stadımızı çok beğendi. Biz Süper Kupa finali oynanması için müracat ettik. Ülkem açısından Türk sporu için çok önemli bir olay. Türkiye hakkındaki olumsuz önyargıları, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmak engelleyecek. Barcelona şehrini Barcelona Futbol takımı yarattı. Beşiktaş'ın Futbol aklının merkezinde yönetim kurulu var. Şampiyon sahada belirlenir. Zevkli bir Türkiye ligi yaratmalıyız. Bizim seyretmediğimiz ligi dünyada kimse izlemez. Futbola güzel tarafından bakmalıyız. Basketbola bu sene daha çok yatırım yapacağız. Basketbola daha fazla kaynak bulmalıyız."ŞAMPİY10