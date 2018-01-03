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Fikret Orman'dan Cenk açıklaması!

Fikret Orman'dan Cenk açıklaması!.15790
  • Giriş : 03.01.2018 / 12:13:00

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Cenk Tosun ile ilgili açıklama yaptı.

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, basında yaptığı açıklamasında Cenk Tosun transferi ile ilgili açıklama yaptı. Orman, Cenk için bir Çin kulübünün 35 milyon euro önerdiğini açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman gazetecilerin Cenk Tosun'un transferindeki son durumu sorması üzerine, "Geldiğimiz günden beri ciddiyet üzerine gidiyoruz. Uluslararası Futbol kurallarına uygun olarak gidiyoruz. Oyunculara teklif gelmesi normal bir şey. "Cenk'e teklif geldi, Beşiktaş teklif artırdı" diye haberler var. Bunlar gerçek dışıdır. Beşiktaş ciddi bir kuruluştur. Fikir değiştirme gibi bir şeyimiz olmaz." dedi.

Cenk'e Everton'ın teklif olduğunu dile getiren Orman, "Bunu ilk kez duyuruyorum. Cenk'e Çin'den 35 milyon euroluk teklif geldi. Ancak onun oynama isteğinden dolayı bunu gündeme bile getirmedik. Görüşmeler Everton'la devam ediyor. Stratejimize göre hareket ediyoruz. Şu anda sona ulaşmış bir şey yok. Ahmet Bey transferi götürmekte. İstediğimiz şartlar oyuncu ve bizim lehimize olursa biter. Ancak şu anda biten bir şey yok." diye konuştu.

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