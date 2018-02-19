Fikret Orman'dan çok sert açıklamalar
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, takımının durumu ile ilgili yaptığı açıklamasında ligde yaşanlara değindi ve maç programlarını eleştirdi.
"Tarihimiz açısından önemli bir mücadele. Takım kadromuz tam olarak sahada, sakatımız yok. Oyuncularımın morali iyi. Biraz tabii Konya maçına üzüntülüler ama her maç bittikten sonra yeni bir maç başlıyor. Lig'de daha çok maçımız var. Bizim buradaki direkt rakiplerimizin hepsiyle maçlarımız var. Bu hafta sonu da Fenerbahçe ile sahamızda oynayacağız. Beşiktaş'ın kaybettiği bir şampiyonluk yok. Kimsenin de kazandığı br şampiyonluk yok. Daha önümüzde çok maç var. Onun için şu anda lig değil de daha fazla Şampiyonlar Ligi'ne konsantre olmamız lazım. Çok kaliteli, tecrübeli bir kadromuz var. Bunların hepsini, aşabilecek güçte olduğumuza inanıyorum. Futbol şansı yanımızda olsun. Allahtan Bayern Münih maçında yabancı bir hakem var. Hakem hakkında endişem de yok. İnşallah güzel bir maç olacak."
"Başarılılar. Algı diye bir senaryo kuruyorlar. Gayet de başarılı ama o başarılarını biz sahada çözeceğiz. Bizim işimiz orası. Bununla alakalı bir açıklama yapacağım. Şu anda Bayern Münih maçının önüne geçmesini çok doğru bulmuyorum. Beşiktaş camiası olarak şu anda Bayern Münih maçına konstantre olalım. Salı akşamı inşallah maç bittikten sonra döneceğiz. Çarşamba veya Perşembe bununla ilgili bir açıklama yaparım. Her şey kamuoyunun ortasında gelişiyor. Bizim de söyleyecek laflarımız var. Benim netice itibari ile şu anda iki sorumluluğum var. Ama benim esas sorumluluğum Beşiktaş'tır Ben Beşiktaş başkanıyım. Türk sporuna hizmet etmek bir tek benim görevim değil, herkesin görevi. Ben baktığım tüm açılara Beşiktaş açısından bakarım. Onunla alakalı söyleyeceğim lafları da hiç çekinmeden söylerim."
NTV
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