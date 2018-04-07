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Fikret Orman'dan Demba Ba için açıklama

Fikret Orman'dan Demba Ba için açıklama.15790
  • Giriş : 07.04.2018 / 08:14:00

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Demba Ba için açıklama geldi.

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Beşik Modelleri

Basında yeniden Beşiktaş'a geleceği iddia edilen sevilen futbolcu Demba Ba ile ilgili Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan açıklama geldi.

Fikret Orman, Yalova'daki Kartal Yuvası mağazasının açılışına katıldı.  Mağaza önünde meşalelerle karşılanan Orman, taraftarların gösterdiği ilgiden  dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Muhteşem bir taraftar kitlemiz var. Beşiktaş  Kulübü Başkanı olarak taraftarımıza gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederim.  İnşallah bu hoca, takım ve kulüp, bu sene de şampiyon olacak ve onları mutlu  edecek." diye konuştu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı, transfer gündemleriyle ilgili bir soru  üzerine, "Beşiktaş'ın gündeminde sadece şampiyonluk var. Onun haricinde UEFA'nın  finansal fair-play kriterleriyle ilgili de hiçbir sorunumuz yok." ifadelerini  kullandı.

Fikret Orman, Göztepe'de forma giyen eski futbolcuları Demba Ba ile  ilgili yaptığı açıklaya gelen tepkiler hakkındaki soruyu şöyle yanıtladı:

"Şampiyonluk yarışına doğru gidiyoruz. O gün de söyledim, olaylar  başka yöne çekilmek istenecektir. Buradan tekrar söylüyorum, bunun altını çizerek  de söylüyorum. Bir maksatla filan söylemem. Demba Ba sezon sonu geldiği zaman  bakacağımız bir oyuncu. Camiamızla özdeşlemiş bir oyuncu. Sevdiğimiz bir oyuncu.  Göztepe'de çok iyi işler yapıyor. Allah işini gücünü rast getirsin. Konuyu alıp  başka yerlere çekmeye çalışmak kimseye fayda getirmez. Benim bir söylemimde niyet  belli. O niyetle de devam ediyorum ama birisi alıp bunu bir yerden bir yere  götürmeye çalışmasın. Söyleyecek bir şey yok. Zaten yazılı da açıklama yaptım."

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