Fikret Orman'dan Fenerbahçe açıklaması
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Ziraat Türkiye Kupası için Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek takımı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'yi bu sezon Vodafone Arena'da iki kez ağırlayacağını aktaran Fikret Orman, büyütülecek bir durumun olmadığını kaydederek, "Normal bir maç. Çok abartılacak bir şey değil" diye konuştu.
Şu anki konsantrasyonlarının Aytemiz Alanyaspor maçı olduğunu söyleyen siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Derbi maçları her zaman önemlidir. İsterse gazozuna oynansın önemlidir. Vodafone Arena'da, Fenerbahçe'yi ligde zaten ağırlayacaktık. İki defa ağırlamak nasipmiş. Normal bir maç ama çok önemsiz de değil tabii. Fenerbahçe ile olan her maçı iki taraf da kazanmak ister. Kazanmak için sahaya çıkacağız ve inşallah biz kazanırız" ifadelerini kullandı.
FİKRET ORMAN'DAN FENERBAHÇE TALİMATI
Öte yandan Başkan Fikret Orman, daha önce Vodafone Arena'da, Galatasaray'ın ağırlandığı gibi, Fenerbahçe'nin de en iyi şekilde karşılanması için talimat verdi. Sarı-lacivertli taraftarların, centilmence ağırlanmasını isteyen Fikret Orman, Fenerbahçe Yönetimi'nin de aynı nezaketle karşılanmasını istedi. Galatasaray ve Bursaspor maçlarından yüzünün akıyla çıkan Beşiktaş Yönetimi, yine stat görevlilerine yoğun mesai harcattıracak.
HALİÇ'TE KARTAL YUVASI AÇILIŞI
Beşiktaş Kulübü, resmi ürünlerinin yer aldığı Kartal Yuvası'nın 80. mağazasını, Biz Cevahir Haliç AVM'de açılışını yaptı. Açılışa Başkan Fikret Orman ve yöneticiler Metin Albayrak ile Hüseyin Mican katıldı. Açılış töreninde çok sayıda taraftar da bulundu. Başkan Fikret Orman, daha sonra yeni mağazayı gezdi ve ürünleri inceledi.
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